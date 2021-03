Botilbuddet Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, er ramt af smitteudbrud trods allerede givet vaccine. Beboerne, der er mellem 26 og 93 år og lider af en fysisk og psykisk udviklingshæmning, fik deres første vaccinestik den 1. marts. Nu må de undvære besøg. Arkivfoto: Helge Wedel

Efter første vaccinestik: Botilbud for udviklingshæmmede ramt af smitteudbrud

I Slagelse må fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra botilbuddet Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, ikke få besøg i foreløbig fire uger. Besøgsforbuddet sker efter smitte med coronavirus blandt både beboere og ansatte på stedet på trods af allerede givet vaccine.

Slagelse - 25. marts 2021 kl. 19:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Samtlige 47 beboere fra botilbuddet Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, fik deres første vaccination mod coronavirus den 1. marts.

Men alligevel er der nu konstateret smitte blandt i alt syv ansatte og fire af bostedets beboere, der lider af en fysisk og psykisk udviklingshæmning. Smitten blev opdaget den 10. marts.

Smitteudbruddet har derfor nu fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at påbyde kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående og i foreløbig fire uger at fastsætte et forbud mod besøgendes adgang til stedet.

Det sker ifølge styrelsen for at forebygge og inddæmme udbredelsen af yderligere smitte med coronavirus.

Beboerne på botilbud Specialcenter Slagelse har derfor ikke mulighed for at få besøg, medmindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende, fremgår det af påbuddet.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed omfatter forbuddet altså således ikke hverken en beboers værge, personlige repræsentant, advokat »eller lignende«. Og forbuddet begrænser ligeledes heller ikke beboernes mulighed for at tage på besøg udenfor botilbuddet.

Enkelte undtagelser Med andre ord omfatter besøgsforbuddet botilbuddets indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Men også udearealer, som ligger på Specialcenter Slagelses område, er omfattet.

Er der tale om besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, må nærmeste pårørende dog fortsat komme på besøg. Nærmeste pårørende omfatter her for eksempel beboerens ægtefælle, samlever, mor, far, barn eller barnebarn.

Derudover kan der gøres undtagelse fra besøgsforbuddet i tilfælde af kritiske situationer. Det kan være, hvis en beboer er kritisk syg eller døende, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Undtagelsen kan dog også ske, hvis en beboer lider af en kognitiv funktionsnedsættelse, der gør, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg fra pårørende.

Desuden kan fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven også efter omstændighederne kunne anses som »nære pårørende«. Dette kan være aktuelt, hvis beboeren for eksempel ikke har hverken ægtefælle, samlever eller børn.

