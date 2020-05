Efter fiber-ballade: Fibia står klar til at overtage skuffede kunder

TDC Net har stoppet udrulningen af fibernet efter tvist med Slagelse Kommune og Fibia.

Hos sidstnævnte, der snart vil stå alene i Slagelse efter TDC Nets farvel, tages situationen med ro. Selskabet fortsætter sin udrulning, fastslår salgsdirektør Mia Stroustrup.





- Alle i Slagelse, både virksomheder og borgere, får mulighed for at få fibernet fra Fibia. Vores forventning er, at vi i det store hele overholder tidsplanen, selv om vi nu selv skal grave og ikke have vores fiberkabler med ned i andres gravninger, men det undersøger vi selvfølgelig nærmere den kommende tid, lyder det i en kommentar til Sjællandske.

TDC beklager, at det er kommet så vidt, og fastslår i øvrigt, at det er helt legitimt at bryde aftalen med kunder, der ellers har set frem til en gratis tilslutning.

- Der kan være tilfælde, hvor TDC NET af tekniske, fysiske eller økonomiske årsager ikke kan etablere fibertilslutningen, lyder det i deres standardvilkår.

Hos Fibia er det endnu for tidligt at se, hvorvidt manøvren forleden giver anledning til, at mange kunder kommer til. Man pointerer dog, at man er beredt på at overtage og give forbrugerne det, de ellers har bestilt hos TDC.

Uvist er det dog her, om Fibia - grundet markedsføringsregler på området - kan tilbyde en gratis tilslutning. Det undersøges, lyder det til Sjællandske.