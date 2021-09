Misbrug er én af årsagerne til, at børn og unge i stigende grad underrettes til Slagelse Kommune. I »Barnets Blå Hus« kan familier dog finde hjælp - også før, det går galt. Behandlings- og støttetilbuddet fyldte for nylig et år og blev fejret med blandt andet børneentertainer og balloner. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter et år med behandling: Børn fra misbrugsfamilier får det bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter et år med behandling: Børn fra misbrugsfamilier får det bedre

I Slagelse Kommune, hvor der sidste år var rekordmange underretninger om børn og unge i mistrivsel, har misbrugsfamilier i nu et år kunne få hjælp fra støtte- og behandlingstilbuddet, »Barnets Blå Hus«. Hjælpen er der ikke kun stigende behov for: Effekten af den er også mærkbar, vurderes det.

Slagelse - 30. september 2021 kl. 13:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Ejjj. Det ligner da ikke en giraf.

En pige bryder ud i latter og slår drillende til ballondyret, der efter bestilling er formet og lavet til hende i en særlig anledning: »Barnets Blå Hus«, der er et behandlings- og støttetilbud for familier med særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug, har i nu et helt år eksisteret i Slagelse.

For nylig blev det derfor fejret med fødselsdagskage, børneentertainer og besøg af de tilknyttede familier, medarbejdere og frivillige samt samarbejdspartnere.

Blandt andre deltog 10-årige Knirke med sin far, Peter Raagaard, der er tidligere rocker og misbruger af både alkohol og stoffer.

- Jeg har en fortid, der er anderledes end det liv, jeg lever i dag. Og det betyder, at mine børn har været noget igennem - og de har en mor, der stadig er ude i nogle problematikker - så de har brug for noget hjælp, forklarer Peter Raagaard, der også kommer i Barnets Blå Hus med Knirkes storesøster, der er et par år ældre.

Hjælp i børnehøjde - Vi kommer her for at være med i børnegrupper, hvor vi mødes med ligesindede, og hvor de (børnene, red.) får den kompetente hjælp, de har behov for, uddyber Peter Raagaard og peger på, at Barnets Blå Hus, der drives af Blå Kors i samarbejde med kommunen, blandt andet tilbyder terapiforløb.

"Men mit problem var aldrig kun stofferne og alkoholen - problemet var min adfærd i det hele taget (...)"

Peter Raagaard, far og tidligere misbruger Peter Raagaard, far og tidligere misbruger Peter Raagaard forlod bandemiljøet, før han fik børn, men lagde først alkoholen og stofferne på hylden for henholdsvis syv og otte år siden, fortæller han. Det betyder, at hans ældste datter var fem år gammel, før han stoppede sit misbrug.

- Men mit problem var aldrig kun stofferne og alkoholen - problemet var min adfærd i det hele taget - og den har børnene stadig været udsat for under min udvikling - det er ikke sket fra den ene dag til den anden, siger Peter Raagaard, der er stifter og leder af Recovery Bulls i Slagelse, en alkohol- og stoffri sportsforening, der hjælper socialt udsatte.

Rekordmange underretninger Ifølge Inge Overgaard Jakobsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Slagelse, er tilbuddet lige nu i kontakt med cirka 15-20 familier som Peter Raagaard og hans børn.

Og efterspørgslen på hjælpen er fortsat stigende. Artiklen fortsætter efter billedet...

Normalt tilbyder »Barnets Blå Hus« blandt andet terapiforløb og et frirum for børn fra misbrugsfamilier. Peter Raagaard - her ved siden af stedets daglige leder, Inge Overgaard Jakobsen - er tidligere rocker og misbruger. Han kommer i huset med sin 10-årige datter Knirke, der her ses hive i en ballon. Foto: Thomas Olsen

- Der er nogle, der kommer her meget, og så er der andre, der kommer her lidt. Men generelt oplever vi flere børn og familier, der henvender sig og får hjælp, og det er godt. For det er netop vores formål at hjælpe de her familier - det er det, vi skal. Derfor er det godt, at vi bliver brugt, fortæller Inge Overgaard Jakobsen.

Sidste år blev der indgivet 2351 underretninger om et barn eller en ung i Slagelse Kommune. Det er 281 flere underretninger end året før, og kommunen var således sidste år den kommune i Region Sjælland, der havde allerflest underretninger.

"Hvad nu, hvis de ikke blev underrettet? Hvad var der så sket?"

- John Dyrby Paulsen (S), borgmester Slagelse Kommune - John Dyrby Paulsen (S), borgmester Slagelse Kommune Af de i alt 2351 underretninger handlede 263 om en bekymring for enten et misbrug hos barnet selv eller hos forældrene.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er ikke overrasket grundet kommunens socioøkonomiske profil og gav allerede sidste år, da Barnets Blå Hus blev indviet, udtryk for, at han var glad for antallet af underretninger, som også dengang var højt - her det andet højeste i regionen kun overgået af Næstved, der under coronapandemien har oplevet et fald i antal underretninger.

Gratis tilbud - Det kan godt være, at vi som kommune ville være de her underretninger foruden. Men hvad nu, hvis de ikke blev underrettet? Hvad var der så sket? spurgte den socialdemokratiske borgmester dengang retorisk og pegede på, at »en underretning for meget er bedre end en underretning for lidt«:

- Først når vi hører om problemerne, kan vi handle på dem. Og løse dem. Så det ville ikke være rart at have et mørketal. For måske kunne vi så klappe hinanden på skuldrene og sige: »Der er ikke noget galt.« Men det ved vi jo, der er, slog han fast i forbindelse med, at han klippede den røde snor til Barnets Blå Hus i Slagelse.

Det særlige ved behandlings- og støttetilbuddet er, at det hverken koster kommunen eller brugerne noget at benytte. Det skyldes, at det er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det særlige ved behandlings- og støttetilbuddet, »Barnets Blå Hus«, er, at det hverken koster kommunen eller brugerne noget at benytte. Det skyldes, at det er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Foto: Thomas Olsen

Foruden terapiforløb tilbydes familier at deltage i aktiviteter som udflugter og sommerlejre. For eksempel var Peter Raagaard og hans to døtre for nylig med i Lalandia.

At det er gratis, gør en stor forskel, fortæller han.

- Det ville være en stor udgift, hvis man selv skulle ud og anskaffe hjælpen - for eksempel gennem en børnepsykolog. Her skal man ikke tænke penge fremfor bedring, og så er der ovenikøbet plads til sådan en tur i Lalandia. Det er jo fantastisk, siger Peter Raagaard.

Får det bedre Den 49-årige far fra Slagelse oplever, at hans to døtre har stor glæde af tilbuddet.

- Det giver pigerne nogle oplevelser og en glæde. Og et kæmpestort frirum med kammerater. For nylig blev der afholdt fællesspisning og lige pludselig - før vi fik set os om - var børnene samlet og begyndt at lege. De har stor glæde af hinanden.

Også leder Inge Overgaard Jakobsen kan i dag - efter et år med Barnets Blå Hus - begynde at se effekterne.

"De begynder at tro på, at der er et håb, og at tilværelsen godt kan blive bedre (...)"

- Inge Overgaard Jakobsen, leder, Barnets Blå Hus Slagelse - Inge Overgaard Jakobsen, leder, Barnets Blå Hus Slagelse - Dem, der kommer med problemer, de får det bedre. De begynder at tro på, at der er et håb, og at tilværelsen godt kan blive bedre, selv om man har haft det svært.

Tilbuddet gælder børn fra nul til 13 år, og familier kan selv henvende sig uden at være visiteret af kommunen. Det kan ske anonymt.

Lige nu har Barnets Blå Hus i Slagelse kun kontakt til børn fra skolealderen. Men man ved fra erfaring, at den tidlige indsats er vigtig. Børn fra misbrugsfamilier har nemlig ikke alene selv større risiko for at udvikle et misbrug. De ender også ofte i psykiatrisk behandling eller begår selvmord.

»Børn skal være børn« - Her (i Barnets Blå Hus, red.) er børnene væk fra det i hverdagen, som gør ondt, og de møder andre, der har det på samme måde. De kan have det som et fristed, hvor de kan suge energi til den hverdag, som de har, og som de er nødt til at leve i og forholde sig til, fortæller Inge Overgaard Jakobsen.

For eksempel føler børn fra misbrugsfamilier ofte et særligt stort ansvar for at passe på deres forældre. Det slipper de for i Barnets Blå Hus, siger den daglige leder.

- Børn er jo børn og skal have lov til at være børn og have deres børneliv, så de ikke bliver for tidligt voksne - eller har et børneliv, hvor de er plaget af depression, sorg og bekymringer. De skal have et fristed, hvor de trives. Og hvor de har lov til at være børn. Det får de her, fastslår hun.