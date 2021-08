Skoleleder på Nymarkskolen i Slagelse, René Nielsen, hører fra både elever og rengøringspersonale, at skolens toiletter i dag er renere, end de var, før de blev klasseopdelte. Det blev oprindeligt indført på grund af coronavirus, men nu fortsætter det. Fordelene - og gevinsterne - er nemlig mange. Foto: Thomas Olsen

Efter corona: Skole har aldrig haft renere toiletter end i dag

Under coronapandemien indførte Nymarkskolen i Slagelse klasseopdelte toiletter, og det forbliver nu uændret: Toiletforholdene har nemlig aldrig været bedre, og eleverne får i dag mere ud af skoledagen.

Slagelse - 23. august 2021 kl. 06:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Vi går alle på toilettet og helst flere gange om dagen. Men er omgivelserne klamme, kan det være svært at få sig selv til at lyne bukserne ned og sætte sig på brættet. Særligt, hvis man ikke ved, hvem der har været der før én selv.

Men det problem findes ikke længere på Nymarkskolen i Slagelse. Her har man i dag klasseopdelte toiletter, hvilket først og fremmest betyder, at hver klasse har sin egen toiletbås.

Og så betyder det i sidste ende også renere toilet- omgivelser, fortæller skoleleder René Nielsen.

- Vores toiletter har været rimelig ulækre gennem længere tid, og så har Slagelse Kommune renoveret dem, så der er kommet nye gulve og nye vægge, så de ser mere lækre ud. Og i den forbindelse fik vi også flere toiletter, forklarer han og uddyber:

- Vi har længe tænkt, at vi ville have mere klasseopdelte toiletter, da vi havde en idé om, at det ville øge hygiejnen og gøre dem mindre ulækre. Så her under corona blev vi tvunget til, at hver klasse havde deres helt eget toilet, og der så vi, at det, vi troede virkede, det faktisk virker. Derfor er vi fortsat med at have det sådan.

Større ansvarsfølelse Ifølge René Nielsen er toiletforholdene renere af én simpelt årsag: Eleverne er blevet bedre til at holde dem rene, når rengøringspersonalet har været forbi.

- Jeg tror, at når man går på toilettet og ved, at det er en fra ens egen klasse, der kommer og skal bruge det efter en, så bliver man lidt bedre til at ramme toiletkummen og skraldespanden, forklarer han og peger på, at eleverne har en øget følelse af ansvar for omgivelserne.

- Hvis toiletterne så er ulækre, så kommer man som elev og siger det til sin lærer, som så tager hånd om det, fortæller René Nielsen. Artiklen fortsætter efter billederne...

Hver toiletbås på Nymarkskolen i Slagelse er markeret med et klassenavn som her. Foto: Thomas Olsen

Det er en uheldig tendens, hvis skolebørn ikke går på toilettet en hel skoledag, mener skoleleder René Nielsen. Foto: Thomas Olsen

På Nymarkskolen går der 540 elever fordelt på 25 klasser fra 0. til 9. klasse. De mindste klassetrin til og med 4. klasse deler toiletterne klassevis mellem drenge og piger, mens de ældste klasser har egne toiletbåse, der yderligere er opdelt i drenge- og pigetoiletter.

Hver toiletbås er markeret med et klassenavn - for eksempel »7.A«, hvor 13-årige Liv Bøgemark Jansson går.

»Før var det ulækkert« Hun har før følt sig nødsaget til at holde sig i stedet for at bruge skolernes toiletter. Både hvis de har været beskidte, eller hvis der har været andre fra skolen til stede ude foran toiletterne. Artiklen fortsætter efter billederne...

Liv Bøgemark Jansson har før holdt sig i stedet for at gå på toilettet i skoletiden. Det føler hun ikke længere behov for, efter hendes skole, Nymarkskolen i Slagelse, har klasseopdelt toiletterne.Foto: Thomas Olsen

Benjamin Chacon fra 2.B har aldrig haft problemer med at bruge skolens toiletter. Men de klasseopdelte toiletter er placeret tæt på klasseværelset, og det gør toiletbesøgende nemmere, siger han. Foto: Thomas Olsen

- Det er rart, at det kun er dem fra ens klasse, der bruger toiletterne. Dem kender man, og man har for eksempel også klædt om med dem til idræt , forklarer Liv Bøgemark Jansson.

- Før var det lidt ulækkert, at alle brugte det samme toilet. Også nogen, man ikke kendte. Og hvis der er andre, kan de høre en tisse. Det er selvfølgelig normalt at tisse, men det kan godt være lidt akavet, uddyber hun.

Også Syv-årige Benjamin Chacon i 2.B er glad for de klasseopdelte toiletter. De ligger nemlig placeret tæt på klasselokalet, fortæller han.

- Det er rart, for så er der ikke så langt, siger han.

Afhængig af hvad man spiser og drikker, vil både voksne og børn have brug for at tisse fire til syv gange om dagen. Det svarer til, at en blære bør blive tømt mindst hver tredje time i dagtimerne, hvis man vil undgå en overaktiv blære.

Derfor er det en uheldig tendens, hvis skolebørn ikke går på toilettet en hel skoledag på grund af dårlige toiletforhold. Det mener også skoleleder René Nielsen.

Vil anbefale til andre - Hvis de får passet deres toiletbesøg, så er eleverne meget mere nærværende i skolen, og de er frie for at bekymre sig om, at de for eksempel skal undgå at drikke vand, som de ville gøre, hvis de ikke ville benytte toiletterne. Så de får også bedre med væske, forklarer han.

På Nymarkskolen er de klasseopdelte toiletter desuden udstyret med musik. Ifølge René Nielsen er også det med til at gøre toiletoplevelsen rarere for eleverne.

"Man føler, at man sidder mere i fred."

- René Nielsen, skoleleder, Nymarkskolen - René Nielsen, skoleleder, Nymarkskolen - Man føler, at man sidder mere i fred, og man kan bedre tisse og lave andre lyde, selv om der måske skulle stå nogen ude på den anden side af døren, forklarer han.

Med eller uden musik så er skolelederen slet ikke i tvivl: Han ville uden at blinke anbefale andre skoler at indføre klasseopdelte toiletter.

Også selv om det måtte kræve facilitering af ekstra toiletter. Den udgift er nemlig givet godt ud, mener han.

- Eleverne får i sidste ende mere ud af undervisningen, lærer mere og bliver også en bedre skolekammerat, fordi de undgår at sidde og tænke ting som »jeg kan ikke kan svære med til at spille fodbold, fordi jeg er bange for at tisse i bukserne,« forklarer René Nielsen, der også får at vide fra skolens rengøringspersonale, at der går mindre tid med den daglige rengøring af toiletterne.

- Vores toiletter vil aldrig blive som hjemme hos mor og far. Det er ikke private toiletter. Men de er mere venlige og rare og rene at gå på, fastslår skolelederen.