10-årige Anna lider af børnegigt og har kendt de Danske Hopsitalsklovne det meste af sit liv. Gensynsglæden var derfor stor, da hun på Slagelse Sygehus igen fik besøg af klovnene Flip og Viola - nu bare gennem et vindue. Privatfoto.

Efter corona: Nu får syge børn besøg gennem hospitalsvinduerne

Danske Hospitalsklovne besøger igen børneafdelingen på Slagelse Sygehus. Her gør vinduer ind til de enkelte stuer kontakten mulig, selv om besøgsforbud grundet coronavirus fortsat opretholdes.

Slagelse - 30. maj 2020 kl. 15:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mod glasruden trykkes den runde, røde næse flad i forsøget på at lave sjove grimasser. Det virker. For lige på den anden side dugges vinduet til, mens børnelatter fylder rummet.

»Vinduesbesøg« er det nyeste initiativ på Slagelse Sygehus' børneafdeling, hvor indlagte børn derfor nu igen kan få besøg af Danske Hospitalsklovne. Og det bringer glæde fra flere sider.

- Vi har i lang tid manglet at have liv og glade dage på afdelingen, og når klovnene er her, er der altid sjov og ballade, fortæller afdelingssygeplejerske Anette Østerkjerhuus til Sjællandske.

- Det ligger både personale, forældre og i høj grad børnene mærke til, uddyber hun.

Skal forblive på stuer Særligt indlagte børn har behov for et afbræk fra sygdom og isolation, forklarer Anette Østerkjerhuus.

Fordi flere på grund af deres diagnoser er særligt udsatte for coronavirus, skal de nemlig forblive på deres stuer og må kun få besøg fra allernærmeste familiemedlemmer. Ikke engang besøg af søskende eller bedsteforældre er tilladt. Og i nogle tilfælde er det kun én forælder, der kan komme på besøg ad gangen.

Her kan hospitalsklovnene gøre en stor forskel, vurderer børneafdelingen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Slagelse Sygehus er de Danske Hospitalsklovne

»et friskt pust« på afdelingen, hvor flere børn i øjeblikket

har en kedelig hverdag uden besøg fra andre end

de nærmeste familiemedlemmer. Privatfoto.



Forskellen, som hospitalsklovnene gør, er tydelig, selv om kontakten til de indlagte børn i dag sker på afstand - og altså adskilt af en glasrude.

- De her børn ligger og kan næsten ikke noget, og så er det altså nogle lange dage for dem. Så bare det, at der sker lidt betyder meget, fortæller Anette Østerkjerhuus og kalder hopsitalsklovnene for »et friskt pust«.

Stor gensynsglæde - Det er aldrig sjovt at være syg. Og slet ikke, når man er et barn. Her kan klovnene bruges til at aflede opmærksomheden fra det, der er kedeligt eller måske endda gør ondt, forklarer hun.

Og et friskt pust var det således også for 10-årige Anna og hendes mor, Hulda Dröfn Jónsdóttir, som fik besøg af klovnene Flip og Viola under en indlæggelse.

"Anna blev så glad. Hun har syntes, at det har været lidt sværere at komme afsted her i Coronatiden (...)"

- Hulda Dröfn Jónsdottir, mor - Hulda Dröfn Jónsdottir, mor Fordi Anna har børnegigt, har hun kendt hospitalsklovnene stort set hele sit liv. Derfor var gensynsglæden stor, da klovnene igen kom på besøg.

- Det var fantastisk. Anna blev så glad. Hun har syntes, at det har været lidt sværere at komme afsted her i Coronatiden, hvor der ikke har været hospitalsklovne, fortæller Hulda Dröfn Jónsdottir, der pludselig så sin syge datter sprudle af glæde.

- Hun lyste helt op - specielt over at se Flip (en af hospitalsklovnene, red.), som hun kender rigtig godt, forklarer den i dag lige så glade mor.

10-årige Anna har nemlig tidligere lidt af nåleangst. Men sammen med hospitalsklovnene har hun fået vendt frygten til noget hyggeligt og sjovt.

»Det er altid et samspil« I dag er de mange indlæggelser derfor både nemmere og sjovere. For hele familien.

På den måde gør Danske Hospitalsklovne en forskel for flere familier. Og klovnene selv er derfor ligeledes glade for igen at kunne trække i arbejdstøjet Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv om kontakten gennem en rude er bedre

end slet ingen kontakt, glæder hospitalsklovnene

sig til, at besøgsforbuddet ophæves. Det fortæller

Stephanie Dedieu (tv.), der på børneafdelingen

går under navnet »Flip« Privatfoto.



- Det er overraskende, hvor god kontakt man faktisk kan få selv med en rude imellem hinanden. Når vi står der og presser næsen ind mod vinduet, er vi jo kun få centimeter fra hinanden - selv om vi er hver for sig, fortæller Stephanie Dedieu, der på børneafdelingen går under navnet »Flip«.

Selv om kontakten gennem en rude er bedre end slet ingen kontakt, glæder hun sig dog til, at besøgsforbuddet ophæves. Først her kan klovnene igen komme ind til børnene på deres stuer.

- Man kan mærke stemningen og atmosfæren nemmere, når man er i samme rum, forklarer Stephanie Dedieu, der ikke selv mener, at hun »optræder som klovn«:

- Der er ikke tale om en forestilling. Det er altid et samspil. Vi skaber noget sammen med børnene. Så uden deres inputs ville vores arbejde ikke være noget værd, slår hun fast.