I dag kan ældre og andre i en særlig risikogruppe i Ringparken i Slagelse få hjælp til indkøb, hvis de føler sig utrygge ved selv at handle. Initiativet er blot en ud af mange, der skal stoppe yderligere smittespredning i området og øge trygheden.

Efter corona: - Hvis smitten kommer igen, er vi klædt på

I Ringparken går afdelingsformænd nu sammen om en række initiativer for at skabe tryghed blandt beboerne og for at stoppe yderligere smittespredning af coronavirus i boligområdet.

Slagelse - 24. oktober 2020

Da en række beboere fra Ringparken i Slagelse blev konstateret smittet med coronavirus i september, gik en gruppe frivillige i gang med at spritte både legepladser, opgange og andre fællesarealer af.

Og meget tyder på, at den hurtige indsats har virket. I hvert fald er der ikke meldt om smittespredning siden.

Derfor er afdelingsformænd nu gået sammen for at iværksætte en række nye tiltag i Ringparken, som skal skabe yderligere sikkerhed for beboerne i boligområdet.

- Hvis smitten kommer igen, er vi klædt på til at hjælpe beboerne med information, indkøb og forhåbentlig klar til at stoppe smitten hurtigt, fortæller Ismael El-Noumeiri, der er afdelingsformand i FOB's afdeling 32 i Ringparken.

Kan få hjælp til indkøb Foruden den øgede rengøring blev der i forbindelse med coronasmitten også opsat skilte med Sundhedsstyrelsens retningslinjer rundt i boligområdet. Skiltene var oversat til fem forskellige sprog og blev sat op i samarbejde med boligselskabet FOB, der ejer lejlighederne.

"Det er især vigtigt, at vi passer på de ældre og sårbare, som kan være nervøse over at gå udendørs (...)"

- Hussein El-Khodr, formand for Foreningen Ringparken
Rengøring, oplysning og hygiejne er de vigtigste våben mod spredning af smitte, mener Ringparkens afdelingsformænd. Men som repræsentanter for områdets beboere har de også andre idéer, der har til formål at hjælpe de mest udsatte.

For eksempel kan ældre og andre tilhørende en særlig risikogruppe nu få hjælp til indkøb, hvis de føler sig utrygge ved selv at handle.

Det sker ved, at de ringer til beboerhuset Nordhuset med deres indkøbsliste. Herefter vil frivillige eller medarbejdere hente varerne, som bliver pakket af den nærliggende Aldi.

Ked af stempel som »corona-ghetto« - Det er især vigtigt, at vi passer på de ældre og sårbare, som kan være nervøse over at gå udendørs, så derfor vil vi gerne hjælpe dem, siger Hussein El-Khodr, formand for Foreningen Ringparken, som også i foråret var en af initiativtagerne til en telefonlinje, der holdt kontakt med ældre og andre udsatte beboere i området.

I dag er der også afsat midler til kurve med blandt andet spil og slik til de beboere, som er ramt af smitte. Artiklen fortsætter efter billedet...

Da Ringparken blev ramt af coronavirus, gik frivillige med det samme i gang med at spritte boligområdet af. Privatfoto.

Ifølge Fagbladet Boligen var der i september tale om tre børn - ud af 2.000 beboere i Ringparken - som var blevet smittet med corona på deres skole. Flere afdelingsformænd er derfor kede af, at boligområdet generelt blev stemplet som »særligt udsat« i medierne. For ofte i omtalen blev Ringparken nævnt som en »ghetto«, og beboerne følte sig hurtigt stemplet. Men corona skelner ikke mellem alder, køn, hudfarve og bopæl, understreger formændene.

Flere tiltag sat i værk - Det er rigtigt, at vi har tætte familierelationer, og godt kan lide at samles med flere generationer. Det savnede vi under Ramadanen. Men vi har respekt for den her virus, og vi ved, at vi skal passe endnu bedre på hinanden, fordi vi bor tættere sammen. Det er derfor, vi har taget forskellige initiativer i brug, som skal oplyse og hjælpe beboerne i denne tid, siger Ismael El-Noumeiri.

Som yderligere tiltag mod coronasmitte har 12 frivillige beboere med forskellig etnisk baggrund modtaget et hygiejnekursus af Slagelse Kommunes sundhedsplejersker, som er del af sundhedstjenesten. Det er nu deres opgave at formidle viden ud til beboere på flere sprog.

"Vi tror på, at det er mere virkningsfuldt at kommunikere til beboerne med ansigter, de kender."

- Noman Malik, leder af beboerhuset Nordhuset
Derudover er boligselskabet FOB, beboerhuset Nordhuset, Helhedsplanen »En fælles indsats« og områdets frivillige beboerforeninger gået sammen om en kampagne bestående af blandt andet plakater og korte videoklip på forskellige sprog.

»Pas På Hinanden«-kampagnen er tiltænkt hele Slagelse Kommune, men særligt i boligområdet Ringparken forventer man, at den vil have mærkbar effekt.

- Vi tror på, at det er mere virkningsfuldt at kommunikere til beboerne med ansigter, de kender. Vi bliver bombarderet med information fra Sundhedsstyrelsen, så vi hører næsten ikke efter mere. Derfor håber vi, at kampagnen vil være virkningsfuld, fordi den handler om dem, som bor her, fortæller Noman Malik, leder af beboerhuset Nordhuset.