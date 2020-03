Se billedserie På Antvorskov Plejecenter i Slagelse er beboerne vant til at komme ud og lave mange aktiviteter, men på grund af coronavirus er de i dag nødt til at opholde sig det meste af tiden på deres egne stuer - uden besøg. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter corona: Engangshandsker og ensomhed er den nye virkelighed på plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter corona: Engangshandsker og ensomhed er den nye virkelighed på plejecentre

På landets plejecentre er en ny virkelighed flyttet ind, efter coronavirus er kommet til Danmark. Antvorskov Plejecenter i Slagelse har allerede oplevet den første smittede beboer. Frygten for at opleve den næste gør mundbind, overtrækskitler og fællessang på gangene til en del af hverdagen.

Slagelse - 30. marts 2020 kl. 12:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi havde jo håbet på at kunne holde det ude. Men lige pludselig havde vi det indenfor dørene. Og så var det virkelighed.

Tonen er alvorlig, men samtidig rolig og professionel, da Pernille Rolsted over en telefonforbindelse fortæller om hendes oplevelse med coronavirus.

Hun er nemlig forstander på Antvorskov Plejecenter i Slagelse, hvor en beboer for 14 dage siden blev testet positiv for virussen.

Beboeren blev siden indlagt på sygehuset. Men samtidig flyttede en ny virkelighed ind på plejecentret.

For eksempel er besøgende i dag forment adgang, ligesom beboerne så vidt muligt skal opholde sig på deres egne stuer. Dagen lang. Hver dag.

Og hoster en beboer det mindste eller virker utilpas, får vedkommende kun besøg af uigenkendeligt personale iført briller, mundbind, engangshandsker og langærmede overtrækskitler.

Som på film - Man ligner jo én af dem, som man ser i fjernsynet i film eller serier, der udspiller sig på sygehusafdelinger. Det er slet ikke noget, som vi er vant til. Men vi er nødt til det. For at beskytte os selv - men mest for at beskytte vores beboere, forklarer forstander Pernille Rolsted.

Ældre mennesker er nemlig - ligesom kronisk syge - særligt udsatte for coronavirus. Det betyder, at der er større chance for, at de vil få alvorlige symptomer og måske ende med at dø, hvis de får smitten.

"Vi tager ingen chancer, og vi er dagligt i dialog med kommunen, så vi hele tiden er opdateret."

- Pernille Rolsted, forstander på Antvorskov Plejecenter - Pernille Rolsted, forstander på Antvorskov Plejecenter I forbindelse med spredningen af coronavirus i Danmark har Sundhedsstyrelsen derfor udstukket en række anbefalinger, som skal beskytte de syge og ældre borgere, som er særligt sårbare over for virussen.

Det er disse anbefalinger, som Antvorskov Plejecenter i dag efterlever. Til punkt. Og til prikke.

- Vi tager ingen chancer, og vi er dagligt i dialog med kommunen, så vi hele tiden er opdateret. For anbefalingerne ændrer sig jo også. Nogle gange time for time. Det kan være svært at følge med i og forholde sig til. Men det er nødvendigt, understreger Pernille Rolsted.

Ensomheden er flyttet ind Men selv om det er nødvendigt, rammer de særlige forholdsregler, der er udstukket som anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen - paradoksalt - uundgåeligt dem, de skal beskytte: I dette tilfælde de ældre beboere på Antvorskov Plejecenter.

De manglende besøg fra pårørende og forbuddet mod at opholde sig på fællesarealerne gør nemlig, at flere føler sig ensomme. Nogle har endda udtrykt en direkte følelse af tristhed, fortæller plejecentrets forstander. Artiklen fortsætter efter billedet...

Forstander på Antvorskov Plejecenter, Pernille

Rolsted (i midten, red.), oplever, at de nye

forholdsregler for at undgå smitte af coronavirus

fører til ensomhed og tristhed blandt beboerne.

Arkivfoto: Thomas Olsen



Meget af personalets arbejde går derfor på at være på stuerne hos de beboere, der ikke udviser symptomer. Her bliver der f.eks. læst højt fra avisen og sunget sammen.

- Men vores beboere er jo ældre mennesker og udviser nemt symptomer på sygdom, som jo kan være alt muligt andet end coronavirus. Men fordi vi ikke ved, om det er corona, er personalet nødt til at begrænse kontakten til dem for ikke at blive smittet, forklarer Pernille Rolsted.

En gang imellem kommer beboerne dog også ud for at gå en kort tur. Og så er det også før arrangeret, at beboerne er blevet sat i hver sin døråbning ud til gangen. Her kan de - fra afstand - synge fællessang.

Besøg på afstand - Vi gør vores bedste, men det er jo aldrig det samme. Normalt er vi et hus, hvor der foregår rigtig mange aktiviteter. Og vi kan godt mærke på vores beboere, at de savner det, fortæller plejecenterforstanderen.

Men beboerne savner også noget andet, påpeger Pernille Rolsted. Noget, der er umuligt for personalet at erstatte selv ud fra bedste vilje: Kontakten til deres pårørende, som ikke længere må komme på besøg.

Når plejecentrets personale ikke sidder på stuerne med beboerne, bruger de derfor meget tid på at ringe rundt til den nærmeste familie.

"Men det vil jo aldrig nogensinde kunne erstatte for eksempel et kram eller en kærlig hånd på skulderen."

- Pernille Rolsted, forstander på Antvorskov Plejecenter - Pernille Rolsted, forstander på Antvorskov Plejecenter Det giver mulighed for, at kontakten kan bevares gennem et telefonopkald. Derudover er det også før blevet aftalt, at pårørende har kunne komme forbi med blomster med et kort sat udenfor døren. Eller møde op til en snak - på afstand.

- Så har vi ført beboeren ud til havedøren, hvor de pårørende har kunne stå med de anbefalede to meters afstand og snakke med dem. Det hjælper faktisk. Men det vil jo aldrig nogensinde kunne erstatte for eksempel et kram eller en kærlig hånd på skulderen, forklarer Pernille Rolsted.

Snak er vigtigere end nogensinde På opfordring af regeringen skal vi nemlig alle holde afstand. En ny virkelighed, der gør netop snak og dialog til - ikke kun den eneste kommunikationsform - men også den mest dyrebare.

På Antvorskov Plejecenter berører ændringerne nemlig ikke kun de ældre beboere. De berører også de pårørende. Og de berører plejecentrets personale.

Blandt særligt sidstnævnte eksisterer der for mange en frygt for igen at opleve en smittet beboer. Og måske være dén, der bringer smitten med indenfor.

- Her er det mit indtryk, at al personalet er rigtig gode til at få snakket sammen om de bekymringer, der kan være, fortæller plejecentrets forstander og peger samtidig på, at snakken også foregår mellem de ældre beboere og deres pårørende.

Snak er nemlig - for flere - vigtigere end nogensinde.

- Det er min oplevelse, at mange - ikke kun personalet - får rigtig meget ud af at sætte ord på det, der kan være svært. Det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver mindre svært. For det ér jo svært, forklarer Pernille Rolsted og slår fast:

- Men når vi snakker om det, bliver den nye virkelighed, vi står i, nemmere at rumme. Og vi er nødt til at kunne rumme den.