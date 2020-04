Send til din ven. X Artiklen: Efter ballade og hærværk: Nu overvåges du i grøn oase Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter ballade og hærværk: Nu overvåges du i grøn oase

Slagelse - 22. april 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden fredag har to kameraer overvåget området omkring toiletbygningen og legepladsen i Slagelse Lystanlæg. Her blev montørerne nemlig færdige med at installere den permanente videoovervågning, som fremover skal være med til at reducere antallet af hærværkssager og klager over larmende adfærd i den grønne oase.

- Vi har set en uheldig udvikling i anlægget. Vi har tidligere med succes afprøvet videoovervågning, så jeg håber, at det kan være med til at gøre anlægget til et trygt område at færdes i, siger formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

Sidste sommer satte Slagelse Kommune en mobil videoovervågningsvogn op i en periode. Flere naboer henvendte sig efterfølgende uopfordret til Slagelse Kommune for at fortælle, at det virkede, hvilket også er baggrunden for, at udvalget i marts besluttede, at der skulle etableres permanent overvågning i parken.

Da den midlertidige overvågning var væk igen, vendte hærværket og støjende adfærd i øvrigt tilbage.

Udvalgsformanden forklarer, at man ikke bør føle sig overvåget, når man færdes i området. Billeder bruges kun i tilfælde af kriminalitet og slettes efter en måned.

- Hvis man bare er almindelig besøgende i anlægget, behøver man ikke være nervøs for at blive overvåget. Udgangspunktet er, at billederne kun bliver kigget igennem, hvis der sker noget kriminelt, eller der er nogen, som bliver krænket. Ellers bliver billederne automatisk slettet efter 30 dage, siger Villum Christensen.

Opfør jer pænt De nye kameraer bliver ledsaget af flere skilte med guidelines for god opførsel. De skal være med til at sikre, at alle besøgende får en god oplevelse.

Samtidig er Slagelse Kommune også gået i dialog med kommunens fælles elevråd, som har repræsentanter fra elevrådene på alle kommunale folkeskoler med overbygning om at etablere et aktivitetsområde målrettet de unge centralt i anlægget.

