For Helle Mejer har det hele livet været nærmest umuligt at finde den rigtige sko. I den rigtige størrelse. Store skostørrelser til kvinder er nemlig en mangelvare, mener kvinden, der selv bruger en størrelse 42. I dag sælger hun derfor kun sko fra 41 og opefter i sin butik, Skoskabet. Og det lokker kvinder til fra det meste af landet. Foto: Anders Ole Olsen

Efter ændring af koncept: Nu valfarter kunder til Helles butik

Kunder kommer fra nær og fjern, efter 60-årige Helle Mejer fra Slagelse har ændret sit butikskoncept. I dag sælger hun nemlig kun sko til kvinder i store størrelser. Og det er efterspurgt.

I eventyret om Askepot er de to onde stedsøstre klar til at »hugge en hæl og klippe en tå« for at presse deres store fødder ned i en alt for lille balsko.

Men så nemt er det langt fra i virkelighedens verden.

Det ved 60-årige Helle Mejer alt om. Hun bruger størrelse 42 i sko, og efter fem år som indehaver af Skoskabet i Slagelse har hun derfor i dag ændret butikskoncept.

- Det er sko, som jeg hele tiden har solgt: Både til hverdag og fest. Med og uden hæl. Men bare kun til kvinder med store fødder, forklarer Helle Mejer, efter der er kommet et skilt med tallet »41+« op at hænge på butiksfacaden i Løvegade.

Det er nemlig alt for svært at finde kvindesko i store størrelser, mener hun. Noget, der også afspejler sig i kundekredsen: De kommer nemlig fra nær og fjern.

Generelt lille udvalg I Skoskabet, der har eksisteret siden 2015, har Helle Mejer derfor i dag indrettet butikslokalerne med sofahjørne og et tegnebord til børn. Og så har hun ændret flere åbningstider om ugen til »efter aftale«:

- Der er flere kvinder, der kommer hertil fra København og har hele familien med. Og så gør de til en hel udflugt at shoppe sko, fordi de endelig kan få dem i deres størrelse, forklarer Helle Mejer og peger på, at kunder også glædeligt tager turen over Storebælt.

Ifølge butiksindehaveren er der kun få butikker, der sælger kvindesko større end størrelse 41. Og de, der gør, sælger ofte skoene meget dyrt, fordi udvalget er småt.

Et problem, som Helle Mejer kender til personligt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Helle Mejer har drevet Skoskabet i Slagelse siden 2015. Men i dag er der kommet et skilt med tallet »41+« op at hænge på butiksfacaden i Løvegade. For her er i dag kun store størrelser på hylderne. Foto: Anders Ole Olsen



- Jeg kan huske engang i mine 20'ere hvor jeg gik på Vesterbro og kom forbi en skobutik. Og da jeg så ville prøve et par sko, blev jeg vist hen til et stativ allerbagerst i butikken, hvor der - som jeg husker det - stod et par »mormor-agtige« mokkasiner, helt støvede. Dér tænkte jeg: »Jeg må simpelthen gøre noget«, fortæller Helle Mejer.

Voksende behov At det alligevel har taget omkring 40 år for butiksindehaveren at træffe den endelige beslutning om kun at sælge ud af store skostørrelser, skyldes ifølge Helle Mejer for få leverandører:

- Jeg kendte til én, hvor jeg kunne få de sko, jeg ønskede, i store størrelser. Men så fandt jeg endelig én til, og så tænkte jeg: »Nu gør jeg det«, fortæller hun og peger på, at hun samtidig har oplevet en stigende efterspørgsel.

Ifølge Helle Mejer kommer der nemlig flere og flere - særligt unge piger - ind med behovet for store sko. Som også samtidig er feminine.

“Jeg får så mange historier. For eksempel fra kvinder, der har brugt størrelse 45, da de blev konfirmeret.”

- Helle Mejer, Skoskabet - Helle Mejer, Skoskabet I Skoskabet går hun derfor op i at have et stort udvalg af forskellige sko, der går helt op til størrelse 46.

- Der er flere kvinder, der kommer herind og bruger størrelse 44 eller 45 i sko, som siger: »Hvor er det fedt, at jeg endelig kan finde noget med glimmer«, beretter Helle Mejer om reaktionen på hendes ændrede koncept.

Og butikken på Løvegade er efterhånden mere end bare en skobutik.

Skaber vigtigt fællesskab Kvinder, der kommer fra nær og fjern for at besøge butikken i Slagelse, finder nemlig ikke kun drømmeskoene. De finder samtidig et samvær og fællesskab, mener Helle Mejer.

Ofte føler kvinder med store fødder sig nemlig »forkerte« eller »anderledes«. Og her møder de andre kvinder, der kender til udfordringen ved at have store fødder.

- Jeg får så mange historier. For eksempel fra kvinder, der har brugt størrelse 45, da de blev konfirmeret. Og hvor de har haft herresko på, der var malet hvide. Eller været iført sandaler, hvor tærerne hang ude, fortæller Helle Mejer, der genkender sig selv i flere af kvindernes historier.

- Der er faktisk nogle, som kommer forbi butikken og sender deres mand ind for at høre, om jeg har den rigtige størrelse. Fordi de simpelthen ikke kan overskue at blive mødt med et »nej« og en afvisning endnu en gang, fortæller hun og peger på, at skomarkedet generelt har brug for et »løft«:

- Vi er faktisk rigtig mange kvinder, der bruger større sko end størrelse 41, fastslår Helle Mejer.