Efter 16 år i Sydkorea: Nu er Emil byrådskandidat

Han har har en koreansk kone, som han har tilbragt 16 år i Sydkorea med, men nu er han vendt hjem. Sammen med sin nu højgravide hustru Yumin, der ventes at føde om en måned, plus deres lille datter Lina på tre år.

- Pludselig havde jeg ingenting, da Korea lukkede ned på grund af corona. Jeg gik fra at tjene en masse, men fra den ene dag til den anden tjente jeg ingenting. Og da vi længe har ønsket at vende hjem, gav det mening nu, fortæller Emil Lavsen, der er uddannet teolog, men arbejder som social- og sundhedshjælper på deltid.

I forhold til politikken er han spidskandidat for Kristendemokraterne og i øvrigt ophavsmand til, at partiet fik en ny kommuneforening med navnet KD Vestsjælland, idet den dækker kommunerne Slagelse, Sorø og Kalundborg.

- Jeg har en kæmpepassion for politik. Jeg tænkte, at det var på tide at udleve den drøm, fortæller Emil Lavsen, der mener, at hans stemme ligger hos Kristendemokraterne, som langtfra er så aktivt, som partiet kunne være.