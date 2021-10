Linea Søggard-Lidell, Venstres medlem af Europa-Parlementet, er nu også gået ind i sagen om havvindmøller ved Omø Syd. Foto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

EU bliver hevet ind i sag om havvindmøller

Venstres sjællandske medlem af Europa-Parlamentet vil have Europa-Kommissionen på banen om havvindmøller ved Omø Syd.

Slagelse - 06. oktober 2021 kl. 10:34 Kontakt redaktionen

Hun har besluttet sig for at involvere Europa-Kommissionen for at få sikkerhed for, at den danske regering ikke bare lukker ned for grønne energiprojekter uden at forsøge at finde brugbare løsninger på situationen.

Konkret for Omø Syd-projektet mener politikeren, at Europa-Kommissionen bør lægge pres på den danske regering, så der bliver plads til både havvindmøller og fuglebeskyttelse i Smålandsfarvandet.

- Det er rigtigt uheldigt, at den danske regering har besluttet sig for at lægge et fuglebeskyttelsesområde oveni et stort havvindmølleprojekt i Smålandsfarvandet. Klimaforandringerne er over os, og jeg har brug for at sikre mig, at der i den danske regering bliver gjort alt, hvad man kan, for at forsøge at finde en løsning, der giver plads til både havvindmøller og fuglebeskyttelse," siger Linea Søgaard-Lidell.

Linea Søgaard-Lidell har sendt en række spørgsmål til Europa-Kommissionen, som hun håber vil følge tæt med i sagens udvikling. Det er ifølge hende vigtigt, at der skabes de bedste betingelser for en markedsdrevet udbygning af vedvarende energi, og udfordringen med Omø Syd risikerer at blive det første af mange, når den grønne omstilling for alvor tager fart frem mod 2030.

Plads til både og - Klimakampen er den vigtigste kamp, som vi er fælles om i EU. Derfor må det være vores fremmeste opgave i EU at sikre, at de nationale regeringer - herunder den danske - ikke lægger hindringer i vejen for, at danske virksomheder kan bygge de vedvarende energiprojekter, der skal sætte strøm til fremtidens samfund, siger Linea Søgaard-Lidell. Hun fremhæver, at man stadig kan udpege et stort fuglebeskyttelsesområde ved Omø Syd, selvom man undtager et mindre areal, hvor havvindmøllerne skal stå.

- Jeg vil opfordre den danske regering til at tænke sig rigtigt godt om, før miljøministeren helt ukritisk vælger at udpege Smålandsfarvandet til et fuglebeskyttelsesområde og dermed dropper det største grønne energiprojekt i Danmarkshistorien, siger Linea Søgaard-Lidell.