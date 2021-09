E-sport kan dyrkes af alle. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: E-sport: Her kan elever være med trods fysiske handicaps Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

E-sport: Her kan elever være med trods fysiske handicaps

Elever på Særlig Tilrettetelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Slagelse undervises hos Sørby Esport. Her kan alle være med, lyder det.

Slagelse - 28. september 2021 kl. 16:39 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

E-sport løfter og flytter på selvforståelsen hos unge med et handicap. Det mener man på Center for Specialundervisning i Slagelse, hvor man har startet et samarbejde med Sørby Esport, så eleverne på STU får undervisning i e-sport i foreningens lokaler.

Det har - ifølge en udsendt pressemeddelelse - en gavnlig indflydelse på eleverne, idet elever, der ikke før havde et fællesskab, pludselig finder og rummer hinanden. Og eleverne vokser.

- I e-sport kan man være med på trods af fysiske handicaps. Så selv de elever, der er multihandicappede, kan være med. Man kan spille med på lige fod med alle andre, hvilket kan være sværere i andre fag, siger Maria Højgaard, der er socialpædagog i CSU-Slagelse.

Mere end e-sport Sørby Esport har de seneste to år ønsket at indgå samarbejde med flere grupper af unge mennesker.

- E-sporten kan mere på flere områder, og det ser vi nu - efter Covid-19 pausen - nogle klare eksempler på. Og vi skal endnu mere med e-sporten, udtaler Mark Kristensen, der er formand for Sørby Esport. Artiklen fortsætter efter billedet...

Formand for Sørby Esport Mark Kristensen (tv.), afdelingsleder på CSU Henrik Grum og formand for Sørbymagle IF Anders Sørensen i lokalerne, hvor CSU-eleverne undervises. Privatfoto

- Vi oplever en meget positiv udvikling hos de unge i de samarbejdsformer, som vi har etableret med flere områder af sårbare unge. I første omgang handler det om selvværd og trivsel. At tro på egne evner flytter på de unges bevidsthed - og flytter typisk de barrierer, som de har opbygget. Men vi skal være sultne på mere, hvor vi også tænker udvikling af sociale kompetencer ind, siger Mark Kristensen.

Ser potentiale Anders Sørensen, formand for Sørbymagle IF, ser helt klart et potentiale i, at man tænker aktive foreningstilbud ind i disse samarbejds- og udviklingsforløb.

- Vi skal bare være bevidste om at gøre det begavet og tænke i håndholdte løsninger til en start. Vi skal hele tiden bygge på de unges forståelse af dem selv, for vi kan meget i vores idrætsforening for alle, siger Anders Sørensen.

Maria Højgaard, socialpædagog fra CSU, er enig.

- Nu og her kan vi se, at de unge vokser i tilbuddet med e-sport. Det, at vi har en del af undervisningen i Sørby Esports lokaler og ikke kun i skolens rammer, gør, at eleverne har meget nemmere ved at tage skridtet og melde sig ind i Sørby Esport og være en del af deres fællesskab udenfor skoletiden også. De føler sig allerede som en del af foreningen, når de kender flere af de ansatte og lokalerne, så det er nemmere at tage springet og blive en del af et fællesskab, siger Maria Højgaard.

Nye muligheder Både CSU og Sørby Esport vil bygge videre på samarbejdet, lyder det.

- I dag taler vi om muligheden for, at de unge kan blive medlemmer af vores fitnesscenter, gymnastiktilbud med mere. Men også mulighed for at kunne være frivillig på Sørby Marked, have stande på markedet og sælge varer. Det vil være fantastisk for vores forening, hvis vi i 2022 kunne udvide vores tilbud med CSU til at blive integreret i flere led af vores idræts- og venneforening, siger Anders Sørensen, formand for Sørbymagle IF.

Henrik Grum, afdelingsleder på CSU, ser også store fremtidsperspektiver i samarbejdet, fortæller han.

- Vores elever vil gerne være del af et fællesskab i andre sammenhænge end skole, men de kan have svært ved selv at få det i gang. At CSU knytter bånd med foreninger, gør derfor overgangen mellem skole og foreningsliv lettere for vores elever. Det positive samarbejde, som vi nu har startet, vil vi gerne bygge videre på. Det vil vi, fordi vi kan se, at det gavner vores elever, fastslår Henrik Grum.