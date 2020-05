Se billedserie 38 biler deltog ved drive-in-banko bag Tjæreby Forsamlingshus søndag middag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Dyt, båt, banko: Arrangører klar til at gentage drive-in-succes

Slagelse - 17. maj 2020 kl. 14:43 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyyyyt, dyyyt, dyyt... Plænen bag Tjæreby Forsamlingshus blev for en stund søndag forvandlet til et festtelt, hvor deltagere siddende i hver deres firhjulede karet trykkede hornet i bund, hev en arm ud ad vinduet som tegn på »banko« og nød hvert et sekund af arrangementet, som Skælskør Marinegarde har stået for i samarbejdet med forsamlingshuset.

Coronaens begrænsninger har særligt haft indvirkning på gardens kalender, ligesom også øveaftenerne er blevet sat på standby.

Derfor har man været kreativ med formålet at finde en anden måde dels at tjene lidt penge på, dels aktivere det lokalområde, som det 50-årige korps er en del af.

- Vi mister jo en masse sommerarrangementer, så vi er nødt til at være lidt kreative for at få nogle penge i kassen, lød det fra gardens formand, Jeanette Vinholt Olsen, da man i sin tid løftede sløret for, hvad man havde i støbeskeen i denne weekend.

Flere generationer var med Paletten bød blandt andet på koncerter lørdag med Leo Adolph, kendt fra Karl Hermans Trio, der i år fejrer sit 30-års jubilæum, og drive-in-banko klokken 11 søndag efterfulgt af koncert med Zealanders Jazz »N« Jive klokken 14.

Ved bankoen deltog i alt 38 biler, hvori der dog sad alt fra to til fem-seks stykker. De holdt parkeret på rad og række foran det opstillede, hvide telt og scenen, som Nexus Event stod for, og numrene blev råbt op via en FM-frekvens, der kunne indstilles på radioen. Lidt færre var repræsenteret ved koncerterne.

Derfor var dråberne fra et til tider dunkelt og truende skydække heller ingen hindring, idet alle sad indenfor i tørvejr.

Nogle af dem, der var med, var familien Andersen - hele tre generationer - som hyggede sig på forsæderne i første parket. Der var imidlertid ikke megen tid til snak og sjov, da numre blev råbt op i ét væk, når altså ikke der var banko et eller andet sted.

Lokale stod for præmier Det kostede 50 kroner pr. bil at være med. Hertil skulle pladerne købes: én for 10 kroner, mens du kunne få seks for en 50'er.

Penge, som går til aflønning, betaling for scene og lyd eller direkte i marinegardens kasse.

I øvrigt var det lokale leverandører, der sørgede for præmierne. Med Skælskør Erhvervsforening som vigtig motor.

- Det er lokale butikker, der sponserer, lyder det fra suppleant i bestyrelsen og medarrangør Anja Kærsgaard Jørgensen, der er glad for samarbejdet.

- I denne tid er det vigtigt, at vi holder sammen. Det viser vi her, siger hun.

Vender tilbage Ifølge arrangørerne, der egentlig har plads til 81 biler på plænen, hvis hver en grøn plet skal fyldes, er det ikke bare i denne weekend, at der satses på hygge og »sjov i dytten«, som arrangementet hedder.

Allerede på næste søndag gentages succesen med banko. Samme tid og med tilmelding via hjemmesiden billetsalg.dk samt arrangementets Facebook-side.