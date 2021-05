Ifølge Allan Thorndahl, der driver Dyrehotel Thorndahl lidt udenfor Slagelse, har kalenderen været tom for bookinger stort set lige siden coronapandemiens start for over et år siden. Først til efteråret tør han håbe på bedre tider. Privatfoto

Dyrt at være dyrepension: Kæledyr bliver ikke passet under krisen

Mens de fleste har holdt ferie hjemme, har coronakrisen kradset hos flere dyrepensioner. Lidt udenfor Slagelse frygter Dyrehotel Thorndahl endnu en hård sommer, selv om restriktioner løbende lempes. Genåbningen giver dog lys forude.

Slagelse - 22. maj 2021

Èn kat og tre hunde. Så mange dyr har Dyrehotel Thorndahl på Sørbylillevej cirka seks kilometer sydøst fra Slagelse i øjeblikket boende. Eller faktisk burde man sige »så få«.

For normalt ville hunde- og kattepensionen, der har plads til 38 hunde og 12 katte, på dette tidspunkt have mellem en tredjedel og halvdelen af alle pladser booket.

Men det har corona ændret godt og grundigt på.

- Nu er det en almindelig hverdag og ikke i nogen ferieperiode, så vi ville nok under normale omstændigheder have haft 12-15 hunde og tre-fire katte boende, fortæller ejeren af dyrepensionen, Allan Thorndahl, da en journalist fanger ham på telefonen tirsdag middag.

- Men Kristihimmelfartsdagene var endnu værre. Der ville vi normalt være næsten fuldt booket og have mellem 30 og 35 hunde boende. Vi havde seks. Og det var mange, uddyber han.

Altid en nabo hjemme Ifølge Allan Thorndahl har kalenderen været tom for bookinger stort set lige siden coronapandemiens start for over et år siden.

Det skyldes - af naturlige årsager - at sommeren 2020 blev holdt hjemme i Danmark. Og at folk generelt er blevet derhjemme, selv om de har haft fri til at tage ud.

"Da Mette lukkede landet ned, lukkede hun også samtidig vores årbog. Alle vores bookinger forsvandt som dug for solen"

- Allan Thorndahl, ejer,

Dyrehotel Thorndahl - Allan Thorndahl, ejer,Dyrehotel Thorndahl - Der har ikke været afholdt bryllupper og konfirmationer, og folk har også aflyst familiebesøgende ovre i Jylland, forklarer Allan Thorndahl, der også må erkende, at når folk endelig er taget ud, har der altid været en nabo hjemme til at passe kæledyrene. Eller også er turen gået i sommerhus, hvor dyrene er kommet med.

- Da Mette (Frederiksen, red.) lukkede landet ned, lukkede hun også samtidig vores årbog. Alle vores bookinger forsvandt som dug for solen, siger han.

Men selv om landet nu genåbner, og rejserestriktioner løbende lempes, er Allan Thorndahls kalender stadig fuld af huller. Og han forventer ikke, at hunde- og kattepensionen er tilbage i fuld drift - eller det, der ligner - før engang til efteråret.

Tegn på bedre tider - Vi så jo sidste år efter genåbningen fra foråret, hvor folk stadig holdt sig tilbage, selv om vi igen måtte tage lidt ud. Jeg tror, at folk lige skal se tingene an, før de pakker den helt store kuffert og tager på lange ferier eller ophold, vurderer han.

Anderledes optimistisk er man dog på Dyrepension-Ertebjerggaard cirka 10 kilometer nordvest for Slagelse nær Havrebjerg. Også her har man længe været uden bookinger. Men de er begyndt at vende tilbage, fortæller ejer Karsten Hansen, der tager imod både hunde, katte, marsvin, heste og »andre slags kæledyr«. Artiklen fortsætter efter billederne...

På Dyrepension-Ertebjerggaard er man mere optimistisk. Også her har man længe været uden bookinger. Men de er begyndt at vende tilbage, fortæller ejer Karsten Hansen, der tager imod både hunde, katte, marsvin, heste og »andre slags kæledyr«. Privatfoto

Dyrepension-Ertebjerggaard har dog kun plads til fire hunde og fire katte ad gangen. Her bliver dyrene »en del af familien«, mens de bor på pensionen, der hører sammen med opholdsstedet ErtebjergGaard. Privatfoto

- Der har været stille. Men det har faktisk ændret sig nu, efter landet er åbnet mere op. Vi er fuldt booket nu og de næste foreløbig tre måneder, kan Karsten Hansen konstatere efter et kig i kalenderen.

Dyrepension-Ertebjerggaard har dog kun plads til fire hunde og fire katte ad gangen, hvilket kan forklare, at pladserne allerede er taget det næste stykke tid. Men Karsten Hansen mener alligevel, at det er tegn på »bedre tider«:

Genåbning kommer andre end dyr til gode - Folk har været derhjemme i lang tid, men nu begynder de at rejse lidt igen eller bare tage en forlænget weekend væk i sommerhus eller på hotel. Det er jo også noget, man har savnet, siger han.

Efter et meget stille år føler Karsten Hansen sig dog med egne ord »heldig«, da hunde- og kattepensionen ikke er hans primære aktivitet. Den hænger nemlig sammen med opholdsstedet ErtebjergGaard, som han tilsvarende driver, og som efter henvisning fra kommunen tilbyder forløb for STU elever, som er unge udviklingshæmmede eller andre unge med særlige behov. Artiklen fortsætter efter billedet...

På opholdsstedet, der er for unge udviklingshæmmede eller andre unge med særlige behov, er de unge med til at passe dyrene. Ifølge ErtebjergGaard fungerer det som en slags terapi for de unge, der derfor har stor glæde af, at pensionen har dyr boende. Privatfoto

Dyrepensionen hænger sammen med institutionen på den måde, at de unge er med til at passe dyrene.

- De dyr, der kommer her, de bliver ikke bare puttet ind i et bur og passet der. De bliver en del af familien, mens de er her. De er med, når vi spiser morgenmad, og de sover sammen med de unge, fortæller Karsten Hansen, som derfor - selv om dyrepensionen ikke er hans levebrød - er glad for, at landet nu åbner, så der igen kommer reservationer:

- Det er jo ren terapi for de unge mennesker at gå og få lov til at passe på dyrene, kæle med dem og snakke med dem, vurderer han.