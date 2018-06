Dyrskue-deltager: Jeg er bidt af en gal hest

På årets dyrskue kommer der kun til at være et par Palomino-heste ud over Lisbeth Andersens to, og den ene har Lisbeth Andersen selv været med til at avle i sin tid. Hun håber da også at føllet, der kun er lidt over en måned gammel, kan konkurrere i kampen om at blive »Skuets bedste føl«, når det ellers har fået sig en vasketur ude i boksen og fået flettet både hale og mane.