Dyrlæge ændrer praksis: - Det var en vild følelse

Efter et år som mobil dyrlæge har Signe Hartvig åbnet egen dyreklinik.

Slagelse - 03. september 2020 kl. 11:22 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

34-årige Signe Hartvig har åbnet sin egen dyrlægeklinik ved hjemmet, gården på Vrængegårdsvej 20 i Bisserup.

Signe Hartvig voksede op på et landsted i Østjylland med hunde, katte og opdræt af islandske heste. Og efter at have afsluttet dyrlæge-specialet blev hun ansat i en blandet praksis i Nordsjælland, hvor hun både kørte ud til heste og kvæg og havde konsultationer for smådyr.

Senere blev Signe Hartvig ansat på Snertinge Dyrehospital, og efter i 2016 at være flyttet til Bisserup med sin mand blev hun ansat som hestedyrlæge i Faxe Dyrehospital i et sommervikariat. Da det sluttede, skiftede hun til et medicinalfirma, indtil hun i 2018 gik på barsel.

Ville være selvstændig I barselsperioden blev hun klar over, at hun ville tilbage til praksislivet, og at hun ville være selvstændig. Nedskæringer i medicinalfirmaet gjorde tanken ekstra aktuel, for hun blev sagt op, mens hun var på barsel. - Det var en lidt vild følelse at sidde der med en helt lille baby og pludselig ikke have et job mere. Men jeg har altid gået med en drøm om at skulle være selvstændig, forklarer Signe Hartvig, der seks måneder senere oprettede et CVR-nummer og tog springet som mobil dyrlæge for heste, hunde og katte.

- Signe Hartvig - Signe Hartvig - Hvad jeg ikke helt havde regnet med på det tidspunkt, var, at jeg her et år efter ville kunne byde velkommen i min helt egen lille dyreklinik på landet. Med lidt mere tid og ro til hver enkelt patient, uddyber hun.

Som ene kvinde i klinikken kan Signe Hartvig dog ikke tilbyde alt som på et stort dyrehospital. Til gengæld slår hun fast, at kunderne møder den samme dyrlæge, hver gang de har brug for hende, og hun fortsætter med også at køre ud til folk og deres dyr.

- Det er for at kunne tilbyde begge dele, siger hun.

Klinikken, som netop er taget i brug, er indrettet i en længe, hvor alt siden april har været gravet op og taget ud, så der nu er lagt vand ind, lavet strøm, varme, gulv, loft og vægge.

Den »nye« dyrlæge i Bisserup planlægger at holde åbningsreception i nær fremtid.