Så længe hundeejere er opmærksomme på deres hund og samler dens efterladenskaber op, er der ikke grund til bekymring over Giardia-parasit. Hundejere bør derfor ikke være skræmt ved at bruge Nordskoven i Slagelse, vurderer dyrlæge.

Dyrlæge: Sygdom i hundeskov bør ikke blæses op til stor smittesag

Her advarer hundeejere nemlig hinanden om, at der i Nordskoven har været hunde inficeret med parasitten Giardia.

- Man bør ikke blæse det her op til nogen stor smittesag. For i princippet kan smitten også komme fra en ræv, der kommer forbi, forklarer hun og peger på, at Giardia er en encellet organisme, der lever i tarmen og smitter gennem afføring.

- Går man en tur i en hundeskov og ikke samler afføring op eller lader sin hund stikke snuden i hvad-som-helst, så er det klart, at risikoen for smittepresset stiger. Men risikoen er der sådan set altid, når du går en tur med din hund, forklarer den erfarne dyrlæge.

Også hos mennesker kan det være vanskeligt at behandle for Giardia, der af samme grund ofte kræver flere behandlingsforløb.

- Smitten kan ske ved dårlig hygiejne, hvor parasitten indtages i munden, forklarer Anette Spohr, der derfor mener, at man ved at udvise forsigtighed kan undgå smitte både hos sig selv og sit husdyr.

- Det betyder selvfølgelig også, at en hund kan blive inficeret, hvis den drikker af en vandpyt, hvor et andet dyr med parasitten har været forbi og efterladt afføring, der har været i kontakt med regnvandet, fortæller Anette Spohr, der dermed opfordrer hundeejere til altid at være opmærksomme - og altså ikke kun, når der i et Facebook-opslag advares mod Giardia-parasitten.