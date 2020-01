Dyrefoder doneres til hjemløse: - Nu har de råd til et måltid selv

For mange hjemløse bliver deres kæledyr en bedste ven, og derfor prioriterer de ofte mad til deres hund eller kat før dem selv. Flere gange årligt donerer Slagelse Dyrehospital derfor kilovis af dyrefoder - til glæde for andre end dyrene, der skal spise det. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Omkring 100 kilo hunde- og kattefoder, der ellers skulle være kasseret, får hjemløse i Slagelse nu glæde af. Donationen kommer fra Slagelse Dyrehospital, som uddeler foderet i samarbejde med Kirkens Korshær.

Slagelse - 30. januar 2020

Den kan vifte med halen, sige »vov« eller spinde højlydt. Og så er den ofte bedste ven til en af landets hjemløse, der ellers ikke har et særlig stort netværk af venner og familie.

Men kæledyr - som for eksempel en hund eller en kat - er også en udgift.

Udgiften bliver dog for flere denne måned noget mindre end sædvanlig. Slagelse Dyrehospital har nemlig valgt at donere cirka 100 kilo hunde- og kattefoder. Noget, som brugere af Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse nu får glæde af.

Får råd til at købe måltider - Vi har pakket det (foderet, red.) i små poser á cirka fire kilo, og så er der da i hvert fald til nogle dage, fortæller Hanne Pedersen, afdelingsleder i varmestuen, der har cirka 65 daglige brugere.

- For mange af dem (hjemløse, red.) er deres kæledyr jo deres makker og deres bedste ven. Og derfor prioriterer de også altid deres dyr før dem selv. Selv når pengene er små. Så ved at kunne give det her foder, giver vi dem samtidig muligheden for at have råd til et måltid til dem selv, forklarer hun.

Foruden at være en god ven, giver kæledyr også ofte hjemløse en følelse af tryghed og sikkerhed. Særligt for dem, der sover på gaden, siger Hanne Pedersen. Derfor ser man ofte, at hjemløse har en hund.

Og donationen af foder fra Slagelse Dyrehospital betyder af den grund meget.

Skulle være smidt ud - At have et kæledyr kan for nogle hjemløse betyde, at de ikke bliver overfaldet. Men den der tilkendegivelse af, at nogen holder af en, har vi også alle brug for. Og når man så ikke har ret mange mennesker i sit liv - eller slet ingen - så kan man få den fra en logrende hale eller en kærlig spinden, forklarer afdelingslederen fra varmestuen i Slagelse.

På Slagelse Dyrehospital giver det derfor sig selv at donere foderet, som ellers skulle have været kasseret. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det donerede foder er nemlig enten udløbet på holdbarhedsdatoen eller retur-varer fra kunder, fortæller veterinærsygeplejerske Sandra Taggaard.

- Så kan det være, at en pakke lige har været åbnet, eller at emballagen er beskadiget på anden måde. Og så kan vi jo ikke sælge det, selv om det intet fejler, forklarer hun og understreger samtidig, at en udløbet holdbarhedsdato ikke betyder, at foderet ikke kan spises. Faktisk langt fra.

Også til gavn for klimaet - Men firmaerne er jo nødt til at kvalitetssikre foderet, og derfor sætter de en dato. Det kan dog bruges i langt længere tid, end hvad der står angivet, fortæller hun.

De sidste par år har Slagelse Dyrehospital af den grund på denne måde valgt at donere foderet til Kirkens Korshær og de hjemløse, der bruger sig af varmestuen i Slagelse, frem for at smide det ud. Det sker cirka to til tre gange om året.

På den måde har dyrehospitalet - foruden at hjælpe mange hjemløse - formindsket sit årlige spild af fodervarer til næsten nul.

- Jeg fik bare den idé en dag, at det da måtte kunne bruges til noget af nogen i stedet for at forsvinde ned i en skraldespand. Og på denne her måde hjælper vi både mennesker og klimaet, slår Sandra Taggaard fast.