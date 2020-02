Dyre vintergækker blev revet væk

Se billedserie Engelske Micky Little (til venstre) og hollandske Gerard Oud med nogle af de vintergækker, der »kun« kostede omkring 650 kroner stykket. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Slagelse - 17. februar 2020 kl. 07:20 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man tror, at en vintergæk er en lille billig blomst, og at alle vintergækker er ens, så har man ikke været til vintergækkeweekend på gartneriet Spiren på Fornetoftevej ved Skælskør.

Her var der nærmest kaotiske tilstande lørdag, hvor vintergække-entusiaster fra både ind og udland stod klar ved dørene, da gartneriet åbnede, for at komme ind og sikre sig nogle af de hvide klokkelignende blomster.

- Det var helt vildt, og vintergækkerne blev bare revet væk. Men det var også sjovt, og det skal nok blive endnu sjovere næste år, fortæller Lone Lindbæk, der er en af de faste medlemmer af det sjak, som hjælper indehaver Marianne Rostén og hendes familie på de store salgsdage med vinterroser og vintergækker.

Folk kom i bus fra Jylland, og der var også gæster fra det svenske til weekendens store vintergækkesalg. Så medlemmerne af sjakket havde stort set ikke tid til at holde pauser.

- Der har måske været omkring 1000 mennesker, og på grund af det våde vejr var der lidt problemer med parkeringen. Der var nærmest fast arbejde med at trække fastkørte biler fri, fortæller Lone Lindbæk.

Da Sjællandske kiggede indenfor søndag, var der faldet lidt mere ro over feltet.

Til gengæld måtte vi nøjes med at kigge på nogle af de dyreste vintergækker på en skærm, da de var blevet solgt.

Vintergækken med navnet Golden Fleece, en smuk gul og hvid sag, var blevet solgt for den pæne sum af 1760 kroner.

Sælger var Micky Little fra firmaet Avon Bulbs i England, der havde taget en del pænt dyre vintergækker med til Fornetoftevej.

Han punkterer grundigt fordommen om, at vintergækker stort set er ens.

- Der er omkring 8000 forskellige sorter, fortæller han.

Også Gerard Oud fra Holland kunne præsentere mange forskellige vintergækker. Det var ham som Marianne Rostén tilbage i 2012 besøgte for første gang på vej tilbage fra en rejse sydpå for at hente juleroser.

De fremmødte til vintergækkeweekenden kunne også høre et foredrag af Jørn T.Jensen, Tranbjerg, der begyndte at samle vintergækker i 1995.

Der var også mulighed for at klippe gækkebreve under kyndig vejledning og nyde forskellige former for mad og drikke.