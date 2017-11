Dyrbys borgmestertitel i fare

Sjællandske erfarer, at nuværende borgmester Stén Knuth og Venstres gruppe har inviteret Radikale Venstre og Liberal Alliance til møde - sammen med Dansk Folkeparti.

Et halvt døgn efter at socialdemokraten John Dyrby Paulsen (S) erklærede sig som kommende borgmester i Slagelse, vakler opbakningen.

Den invitation kommer, efter at John Dyrby Paulsen har haft forhandlinger onsdag med de partier, der skal sikre ham borgmesterkæden.

Radikale Venstre ved nyvalgte Troels Brandt deltog dog angiveligt ikke i de forhandlinger, der foregik på rådhuset onsdag formiddag, og nu skal han mødes med Venstre, hvor også Liberal Alliance er indbudt.

Villum Christensen (LA) har tidligere slået fast, at han ikke vil sikre rød blok magten. Han og partiets to andre kandidater, Mick Keller og Troels Christensen, venter nu på fintællingen af de personlige stemmer, da partiet kun har et enkelt mandag i det kommende byråd.

Det lader dog til, at man ikke helt har sluppet tanken om et samarbejde med Venstre. Det bekræfter Stén Knuth, som har talt med kandidater fra både Radikale Venstre og Liberal Alliance dagen derpå.

Vi kan sætte en langt klarere politisk retning. Ikke en forplumret vision for kommunen som den, John Dyrby Paulsen kan skabe med sit flertal af både borgerlige partier og Enhedslisten, som bliver svære at få til at mødes.

Sjællandske forsøger at få en kommentar fra John Dyrby Paulsen (S).