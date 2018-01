Dyrby uenig med partifæller om strategi for vestbyen

Det er det skraverede område i vestbyen, der skal bebygges ifølge det kommende kommuneplantillæg. Det hedder dog i vedtagelsen fra udvalget, at der i den efterfølgende lokalplan skal tages behørigt hensyn til udsigtslinjer, støj og højden på beboelsen.

Slagelse - 20. januar 2018 kl. 07:12 Af Arne Svendsen

- Vi finder en løsning, og det er altså bedre at få indflydelse på, hvordan området kan indrettes, så beboerne bagved bliver mindst muligt generet. Frem for at stå hårdt på et nej og »pudse glorien« efter at være blevet stemt ned.

Det siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) i en kommentar til et par læserbreve fra markante socialdemokrater i Sjællandske de seneste dage.

Her har først tidligere byrådsmedlem Bodil Knudsen og senest »de tre musketerer«, Steen Bach Nielsen, tidligere borgmester og regionsformand, samt Svend Aage Christiansen og Tage Petersen, begge tidligere mangeårige byrådsmedlemmer og udvalgsformænd, kritiseret planerne om at åbne op for byggeri af boliger i den såkaldte grønne ring mellem Slagelse vestby og den vestlige omfartsvej.

- Tidligere byråd i Slagelse Kommune har ønsket at sikre borgerne grønne områder og fornuftige afstande til det overordnede vejnet. Den grønne ring rundt om Slagelse er en del af det værdigrundlag. Vi skal have natur og et støjfrit miljø i nærheden af vores boligområder. Folk har købt huse i tillid til den planlægning, skriver de tre musketerer.

De kalder det et alvorligt løftebrud, hvis der bliver ændret ved kommuneplanen, således at private boliginvestorer kan komme i gang med projekter vest for Roarsvejkvarteret.

Planer som beboerne har protesteret imod, og som da også blev stemt ned, da byrådet på sit sidste møde før jul vedtog kommuneplanen.

Som tidligere nævnt blev sagen dog rejst i det første møde i det nye udvalg for erhverv og turisme, hvor Knud Vincents (V) er formand. Han mente, der var begået en procedurefejl i forbindelse med afstemningen i byrådet, og foreslog derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, så området i vestbyen kan bebygges.

På trods af at socialdemokraterne havde stemt imod i byrådet, fik dette forslag også opbakning fra det socialdemokratiske udvalgsmedlem Flemming Erichsen, og blev også senere bakket op af John Dyrby Paulsen.

Der vil ikke kunne samles et flertal imod kommuneplantillægget i byrådet, da John Dyrby Paulsens støtte i dysten om borgmesterposten, Villum Christensen (LA), jo i denne sag er helt på linje med Venstre og Dansk Folkeparti. At sagen fik et andet udfald før jul i det »gamle« byråd skyldtes, at løsgænger Tonny Borgstrøm undlod at stemme.