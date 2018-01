Borgmesterparret John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) får næppe held til at sikre det gule hus overlevelse, når byrådet for tredje gang mandag den 29. januar skal tage stilling til nedrivning. Foto: Helge Wedel

Dyrby og Villum i kamp for dødsdømt hus

Slagelse - 25. januar 2018 kl. 10:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nuværende og efter alt at dømme kommende borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) er enige om at kæmpe for at undgå nedrivning af det gule hus på Solens Plads. Et dødsdømt hus der har overlevet hele to gange i byrådet, hvor det var indstillet til nedrivning.

På det seneste møde i økonomiudvalget stemte John Dyrby Paulsen og partifællen Lis Tribler sammen med Villum Christensen imod for tredje gang at indstille en nedrivning til byrådets beslutning. For nedrivning stemte Stén Knuth (V), Knud Vincent (V), Jørgen Grüner (SF), Troels Brandt (Rad.) og Thomas Clausen fra Enhedslisten. Ann Sibbern (DF) var fraværende.

Nedrivningen synes således at være en realitet, når byrådet samles næste gang. Med mindre partidisciplinen brydes, så vil borgmesterparrets kamp for huset være forgæves. Villum Christensen foreslår i øvrigt at bruge de penge, det vil koste at rive huset ned til at sætte det i stand for. Både SF og Enhedslisten har egentlig gerne ville bevare huset ifølge Jørgen Grüner.

- Men jeg har selv været forbi og set det samt snakket med naboer, hvor jeg ikke fandt nogen, der synes, at det var bevaringsværdigt. Havde de øvrige baghuse fortsat været der, så havde sagen stillet sig anderledes, sagde Jørgen Grüner til Sjællandske for nylig.

En istandsættelse af huset til et egentligt kommunalt formål vurderes at koste to til fire mio. kroner, mens en delvis istandsættelse af tag, facade og dækkonstruktioner kan fås for en til to mio. kroner. Nedrivningen ventes at koste mellem 500.000 og 800.000 kroner.

At hussagen har varet ualmindeligt længe viser, at der helt tilbage i 2015 var et nedrivningsbud på 536.000 kroner.

Huset var tidligere en del af Korsørs kendte familievirksomhed Th. Ørbech & Søn. Huset menes derfor at rumme forurening fra dengang, man tjærede fiskegarnene.