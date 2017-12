Se billedserie Den kommende borgmester John Dyrby Paulsen får sig en snak med direktør Vini Lindhardt, mens Villum Christensen bliver interviewet bagved. Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: Hans Jørgen Johansen

Dyrby ny borgmester - snakke om samarbejde men også strid

Slagelse - 02. december 2017 kl. 06:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med stemmerne 16 mod 15 blev John Dyrby Paulsen (S) som ventet valgt til Slagelses nye borgmester fra 1. januar på fredagens konstituerende møde.

Mødet blev ledet af tidligere Korsør-borgmester Flemming Erichsen, (S), det medlem som har været byrådsmedlem længst, og han benyttede lejligheden til at holde et indlæg, hvor han manede til samarbejde om at gøre Slagelse Kommune til en god kommune, og om at lade fortiden ligge.

Forinden havde Henrik Brodersen (DF) på vegne af DF, Radikale Venstre og Venstre bedt om at få udsat mødet til 8. december.

- Flertallet har jo sat kommunen i en vanskelig og direkte pinlig situation, hvor man har taget borgere og ansatte som gidsler. Derfor er der behov for tid til at vi kan tale os til rette om en anden løsning, sagde Brodersen, der blev bakket op af de radikale Troels Brandt, der sagde, at man via disse snakke var ved at være tæt på en fælles retning.

Forslaget blev dog stemt ned med stemmerne 16 mod 15, og herefter blev John Dyrby Paulsen så borgmester med de samme cifre.

Efter valget tog den nyvalgte borgmester så over, og Dyrby Paulsen lagde ud med at sige, at han var meget ydmyg over for opgaven, og at han kunne love nogle spændende år - hvilket frembragte en sagte mumlen fra tilhørerne.

- Jeg vil gøre mit bedste for at få gang i et godt samarbejde. Jeg er enig med Troels og Henrik i, at vi har haft nogle gode snakke. Muligheden for samarbejde skal forfølges yderligere de kommende dage, sagde Dyrby Paulsen.

Han foreslog, at byrådet udsatte resten af dagsordenen med fordeling af diverse udvalgsposter til tirsdag aften.

Både Knud Vincents og Anders Koefoed fra Venstre mente dog, at den frist var lige kort nok.

Dyrby Paulsen var ikke umiddelbart indstillet på at flytte mødet, men så bad Helle Blak (SF) om ordet. Hun foreslog, at gruppeformændene satte sig sammen for at finde en dato, hvor alle kunne.

Det blev så vedtaget, og datoen vil blive meldt ud senere.

Den nu snart forhenværende borgmester, Stén Knuth (V), sagde efterfølgende til Sjællandske, at der skal være tale om reelle forhandlinger, hvor man begynder fra bunden omkring politikken og fordeler posterne ligeligt.