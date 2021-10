Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) skal den nye hybridskole i Korsør have fokus på det maritime og på miljø. Han har drøftet planerne med FGU-direktør Gert Møller. FGU forbereder unge til at tage en ungdomsuddannelse - blandt andet ved at lade dem bygge en kanonjolle. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Dyrby glemte skole-orientering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dyrby glemte skole-orientering

Økonomiudvalget blev mandag ikke orienteret om en ny hybridskole i Korsør af borgmester John Dyrby Paulsen (S). Skolen skal have fokus på miljø og det maritime. Venstres Knud Vincents efterlyser en borgmester for hele byrådet, hvilket han ikke mener, at Dyrby er.

Slagelse - 15. oktober 2021 kl. 07:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- En borgmester skal være hele byrådets borgmester, men det er John Dyrby Paulsen (S) ikke. Vi får intet at vide. Meget må vi læse i Sjællandske, siger Knud Vincents, Venstres borgmesterkandidat.

Han er derfor ikke særlig overrasket over, at der på mandagens økonomiudvalgsmøde ingen orientering var fra borgmesteren om konkrete planer for en ny hybridskole i Korsør med både erhvervsrettede og gymnasiale spor for op mod 700 elever. Korsør er af regeringen sammen med 14 andre byer med over 10.000 indbyggere udpeget til at skulle rumme en ungdomsuddannelse.

Læste det i Sjællandske - Jeg er med i den nedsatte task-force omkring mulighederne for at overtage Stigsnæs Havn, men her måtte jeg i Sjællandske læse, at John Dyrby Paulsen havde holdt møde med Ørsted, siger Knud Vincents.

Tirsdag morgen i denne uge kunne han på forsiden af Sjællandske læse, at borgmesteren dagen før på mandagens økonomiudvalgsmøde havde orienteret om skoleplanerne i Korsør, hvilket altså ikke var sket. Orienteringen modtog medlemmerne af økonomiudvalget først tirsdag eftermiddag på en mail fra borgmesteren.

- Jeg glemte simpelthen at give orienteringen om skoleplanerne i Korsør på økonomiudvalgsmødet, siger John Dyrby Paulsen til Sjællandske.

Kun et brev Avisen har bedt om aktindsigt i skolesagen for at komme de konkrete planer nærmere. Men der findes kun et kort brev skrevet af John Dyrby Paulsen. Det er sendt den 11. oktober til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). I det ni linjer lange brev bedes om en dialog med ministeriet om en "hybridskole" i Korsør.

Drøftelser efter ferien - Så dit brev til ministeren er det eneste konkrete om skoleplanen i Korsør?

- Ja, det er det foreløbig, men efter efterårsferien indleder vi drøftelser med en række af vores uddannelsesinstitutioner for at gøre planerne mere konkrete - blandt andet med temaer som det maritime og miljøet for den kommende nye skole, siger John Dyrby Paulsen. Han tilføjer, at han allerede har drøftet skoleplanen med FGU-direktør Gert Møller og direktør for ZBC Michael Kaas-Andersen.

Afdeling eller selvstændig? Det skal blandt andet afdækkes, om den nye skole skal være del af en allerede eksisterende ungdomsuddannelse, eller om den skal være helt selvstændig. Med i drøftelserne er også fagfolk fra kommunen i forhold til mulige placeringer af den nye hybridskole med det maritime og miljøet som omdrejningspunkter.

Der findes 18 forskellige studieretninger på den almindelige stx og 108 forskellige erhvervsuddannelser.