Dyrby et krav fra borgmesterposten

Et krav skiller ifølge den socialdemokratiske spidskandidat i Slagelse, John Dyrby Paulsen, ham og Socialdemokratiet fra at sikre sig et bredt forlig og dermed borgmesterposten. Det oplyser han torsdag aften til TV Øst.

John Dyrby Paulsen havde i løbet af aftenen sat sig sammen med repræsentanter fra enhedslisten, SF og Liberal Alliance for at drøfte en konstituering. Samtalen foregik hos det genvalgte LA-medlem Villum Christensen i Sørbymagle.

På bordet i stuen lå et papir, som skal sikre et bredt samarbejde i byrådet i den kommende byrådsperiode. De fire forsamlede partier repræsenterede til sammen 16 byrødder ud af i alt 31. Det er egentlig nok til et flertal, men ikke til en bred konstituering, som er Liberal Alliances krav for at gå med.

Derfor kræver det, at også Dansk Folkeparti, som har fire pladser i det nye byråd, er villig til at gå med. Og det er her, at et krav skiller parterne.

Det bekræfter John Dyrby Paulsen over for tv-stationen.

- Jeg er optimist og tror fortsat på et bredt forlig med mig som borgmester, siger John Dyrby Paulsen.

Han understreger over for TV Øst, at der har været drøftelser med Dansk Folkeparti, og at man fortsat har en dialog, men at et krav skiller parterne. Hvad det krav går ud på, ønsker han at holde inden for forhandlingsværelsets fire vægge.

Til mødet hos Villum Christensen var også indbudt Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre, men ingen dukkede op fra de to partier.