Dyrby efter sms-sag: - Vi lyttede bare til en frustreret embedsmand

Lækkede mails og private sms-beskeder, sendt mellem en fyret projektleder, 1. viceborgmester Villum Christensen (LA) og borgmester John Dyrby Paulsen (S), afslører tæt parløb i foråret 2017.

Slagelse - 26. marts 2018 kl. 14:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En projektleder, der følte sig presset ud på et sidespor, og en række politikere, der øjensynligt ikke kendte til sagens kerne, før den førstnævnte og nu fyrede embedsmand begyndte at handle illoyalt.

Det kaotiske 2017-forår i Slagelse Kommune kæder flere medier og kommentatorer sammen med brintbussagen og en miljørigtig satsning, som på papiret så ud til at placere kommunen på landkortet i positiv forstand, men endte med at gøre særligt Slagelse Byråd til en kampplads for verbale stridigheder. Kendt i hele landet.

Bunken af mails og sms-beskeder, sendt mellem den nu fyrede embedsmand, borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA), som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, og Sjællandske har fået indsigt i, er diger.

For hvad der begyndte med en ifølge John Dyrby Paulsen »frustreret« henvendelse fra en embedsmand, endte med en opdeling i politiske lejre, hvor særligt det daværende borgmesterparti Venstre sad på den ene side, mens Liberal Alliance og Socialdemokratiet var på den anden. Og krigen var skarp med beskyldninger om magtmisbrug, manipulation og lignende.

Særligt kommunaldirektør Jane Wiis, som sagde op i juni, var i vælten og blev hurtigt en fjende for flere af dem, der efter eget udsagn blot brændte for brintbusprojektet, herunder Liberal Alliances Villum Christensen og senere også John Dyrby Paulsen, der mente, at sagen måtte blive foldet ud. Chefen på toppen var dog svær at komme af med, trods forsøgene blev gjort.

Ifølge John Dyrby Paulsen, som var gruppeformand for Socialdemokratiet på daværende tidspunkt, er der dog ikke hold i anklagerne om, at han skulle have været med i fabrikationen af en såkaldt drejebog, hvis udtryk han over for DR Nyheder kalder for »Venstre-spin«.

Han kvitterer dog på sms, da han modtager mailen fra den pågældende embedsmand.

- Men jeg svarer ikke på den del med kommunaldirektøren. Jeg anser det for dyb frustration, siger John Dyrby Paulsen, som efter et vælgermøde på Slagelse Bibliotek i starten af marts sidste år blev kontaktet af projektlederen og senere mødtes med vedkommende.

Herefter korresponderede John Dyrby Paulsen og projektlederen ad flere omgange. Og også efter at den lange mail landede i John Dyrby Paulsen og Villum Christensens indbakker, har der været kontakt. Særligt, da den pågældende medarbejder efter et interview med Sjællandske sent i marts fornemmer, at topledelsen begynder at tage tilløb til at fyre hende.

Den bekymring deler hun med John Dyrby Paulsen, som også svarer hende:

- Det er bekymrende, hvis »nogen« er gået i gang med at grave efter »fejl« pga. gårsdagens avisartikel. Måske kan vi rejse sagen i ØK, spørger politikeren retorisk på sms med henvisning til, at sagen kan løftes i økonomiudvalget.

Senere bekræftes det, at medarbejderens fagforening, DJØF, henvender sig til John Dyrby Paulsen.

- DJØF har lagt en besked på min tlf., og jeg taler med dem i morgen - jeg går ud fra, at det er om din sag?, lyder sms'en fra John Dyrby Paulsen, som ifølge lektor Sten Bønsing, Aalborg Universitet, ikke længere kan bestride, at han skulle have været i tæt kontakt med den fyrede medarbejder.

