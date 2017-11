Se billedserie En glad John Dyrby Paulsen kunne fortælle, at han har 17 mandater bag sig som borgmester. Venstre og DF mener dog stadig, at der kan ligge nogle muligheder for dem i dagens fintælling og optælling af personlige stemmer. Foto: Claus Bech Scanpix Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Dyrby danner flertal: Ny borgmester i Slagelse

Slagelse - 22. november 2017 kl. 03:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver efter alt at dømme socialdemokraten John Dyrby Paulsen, der trækker sig sejrrigt ud af kampen om borgmesterposten i Slagelse. Dermed må den siddende borgmester Stén Knuth sandsynligvis aflevere kæden trods et valg, hvor Venstre holdt skansen og bevarede sine 10 mandater.

Det stod klart kort før klokken 03 i nat efter flere omgange med forhandlinger. Her kunne John Dyrby Paulsen fortælle pressen, at han har 17 mandater bag sig i en konstituering.

Mandaterne bag konstitueringen er 12 socialdemokrater, to nyvalgte SF-ere, samt et medlem fra Enhedslisten, et nyvalgt medlem for Det Radikale Venstre og et medlem fra Liberal Alliance. I alt 17 ud af byrådets 31 medlemmer.

Liberal Alliance mistede det ene af sine to medlemmer ved valget, hvor partiets tilslutning blev halveret, og partiets gruppeformand Villum Christensen havde erklæret, at partiet ikke ville komme til at hænge borgmesterkæden på en rød borgmester.

- Men det gør vi jo heller ikke, da der allerede er flertal for John Dyrby Paulsen uden os, sagde kandidat for Liberal Alliance, Mick Keller, til Sjællandske ved 03-tiden.

Der var på et tidspunkt forhandlinger om en noget bredere konstituering, hvor også Dansk Folkeparti var med. DF gruppeformand Ann Sibbern meddelte dog efterfølgende, at DF ikke ville kunne tilslutte sig den politik, som der blev lagt op til.

Hos Venstre siger gruppeformand Knud Vincents, at man nu vil afvente onsdagens fintælling. Her satser man på, at det måske kan vise sig, at Dansk Folkeparti skal have fem mandater i stedet for de fire det endte med. Det vil dog kræve, at der bliver flyttet omkring 1210 stemmer.

Samtidig vil det måske kunne give nogle andre muligheder, hvis det viser sig, at det enlige mandat til Liberal Alliance ikke går til Villum Christensen, som Venstre ikke vil samarbejde med, men til Mick Keller.

