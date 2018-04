John Dyrby Paulsen (S) afviser enhver form for kritik af ændring af udvalgsstruktur. En eventuel retssag tages med sindsro, oplyser han.

Send til din ven. X Artiklen: Dyrby: - Jeg tager ethvert sagsanlæg med sindsro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyrby: - Jeg tager ethvert sagsanlæg med sindsro

Slagelse - 05. april 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Slagelse Byråd vil følge i tre Randers-politikeres kølvand. De sidstnævnte har lagt sag an mod Randers Kommune for blandt andet magtmisbrug og en »ulovlig« omkonstituering, og dommen falder over middag.

Afgørelsen ventes at få betydning for en kommende klagesag i Slagelse, hvor blå blok først vil gå til Ankestyrelsen, og senere rettens vej, fordi politikerne mener, at ændringen af styrelsesvedtægten - som i sidste uge kostede de borgerlige samtlige udvalgsformandsposter - er ugyldig og usagligt begrundet.

At der samtidig kan blive anlagt civile søgsmål, udelukker Venstres gruppeformand, Knud Vincents, ikke.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) står dog fast på sit - nemlig at ændringen af udvalgsstruktur og dermed styrelsesvedtægt er formelt begrundet og ikke skyldes politisk kiv, som ellers var hovedårsagen til, at samarbejdet for nylig kuldsejlede, og aftalen mellem partierne blev opsagt.

- Jeg tager ethvert sagsanlæg med sindsro, lyder det fra borgmesteren, der ikke mener, at der er noget om snakken om en politisk udrensning, som Venstres gruppeformand påstår.

Han mener desuden, at sagsøgerne i Randers står med en svær sag ved byretten.

- Den sag er blevet prøvet ved tilsynet og Indenrigsministeriet, som ikke mener, der er noget at komme efter. Så det vil undre mig, hvis retten finder frem til en anden konklusion, siger John Dyrby Paulsen.

relaterede artikler

Slagelse følger efter Randers: Blå blok vil både klage og sagsøge 04. april 2018 kl. 06:00