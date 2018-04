John Dyrby Paulsen (S) kalder oppositionens manøvre for "et pressestunt".

Dyrby: - Invitation var et pressestunt

Slagelse - 06. april 2018 kl. 16:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg må konkludere, at jeres invitation til et møde først og fremmest var et pressestunt.

Sådan skriver borgmester John Dyrby Paulsen (S) i et svar til Venstre-gruppeformand Knud Vincents, efter at sidstnævnte sammen med resten af oppositionen torsdag indbød til drøftelse om en tilbagerulning af ændringen af styrelsesvedtægten i Slagelse, som reelt kostede blå blok fem formandsposter.

Borgmesteren og flertallet bag ham finder ingen anledning til at ændre noget som helst, men indgår gerne i dialog om et samarbejde.

- Det er vi altid villige til, men det bliver ikke i forhold til en ny ændring af styrelsesvedtægten, siger han og mener, at det er et pressestunt at udsende sådan en invitation.

- Det undrede mig, at I pludselig var interesseret i drøftelser, når I ikke for alvor var det, før byrådet andenbehandlede ændringen af styrelsesvedtægten. Så også dette forløb understreger, at I ikke har været interesseret i reelle drøftelser, lyder det i svaret fra John Dyrby Paulsen.

Knud Vincents mener her, at borgmesteren taler usandt.

- Det er simpelthen løgn. Det er ikke rigtigt, siger han og påpeger, at man nu vil klage til Ankestyrelsen, efter borgmesteren har afvist oppositionen.

Ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand, Ann Sibbern, synes afvisningen besynderlig. Hun havde håbet på en åben dør - særligt efter dommen i Randers.

- Flertallet har jo blåstemplet beslutningen, og det er bekymrende, at ingen ser anledning til at se nærmere på, om ændringen af styrelsesvedtægten er gyldig. Noget kunne tyde på, at den ikke er helt efter reglerne, når vi ser sagen fra Randers, siger Ann Sibbern.

