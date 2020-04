Borgmester John Dyrby Paulsen (S) mener blandt andet, at man må prøve at finde beskæftigelse til nogle af de nye ledige ufaglærte indenfor det grønne område. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Dyrby: Hjælpepakker skal dæmpe ledigheden

Slagelse - 08. april 2020 kl. 07:23 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hovedformålet med hjælpepakken på 50 millioner kroner er at holde hånden under beskæftigelsen, hvor det jo ikke ser godt ud med over 1000 nye ledige siden coronakrisen startede.

Det siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) efter tirsdagens virtuelle økonomiudvalgsmøde, hvor medlemmerne fik en orientering fra forvaltningen om en lang række elementer, som kan komme i spil i forbindelse med hjælpepakken til 50 millioner kroner.

- Der blev ikke truffet endelige politiske beslutninger, men der er lagt op til, at forvaltningen vil kunne fremlægge et materiale til et nyt økonomiudvalgsmøde tirsdag 14. april, hvor der vil kunne træffes politiske beslutninger. Det kan måske betyde, at folk i forvaltningen må tage påsken i brug til at arbejde, siger borgmesteren.

Han slår dog fast, at det for ham at se ikke i øjeblikket giver mening at hjælpe håndværkere.

- Det er ikke dem, der stiller op i ledighedskøen. Det er mest ufaglærte, og dem må vi se, om vi kan hjælpe med at finde jobs. For eksempel indenfor det grønne område i kommunen eller med rengøring i institutionerne, mener John Dyrby Paulsen.

En af de ting, som skulle undersøges op til mødet, drejer sig om, hvorvidt der kan gives kompensation til de børnefamilier, der har indbetalt forældrebetaling for pasning i daginstitutioner, uden at få noget for pengene.

- Det er noget vi må drøfte på mødet tirsdag. Det vil koste syv millioner kroner, og det må så blive en prioritering, om vi vil bruge pengene til det eller noget andet. Såvidt jeg ved, er der ikke noget, der hindrer os i det, siger John Dyrby Paulsen.

En lang række andre ting lige fra lydisolering af Kulturhuset VAAC på Rosenkildevej, over isolering af kommunens lokaler i Torvegade til løsninger i forhold til foreninger, der taber penge, som følge af manglende aktiviteter, var også på dagsordenen på mødet.

Vedrørende foreninger blev det på seneste økonomiudvalgsmøde vedtaget, at alle foreninger kan søge om hjælp til dokumenteret nettotab.

- Men her skal vi så lige have afklaret, hvad der helt nøjagtigt ligger i nettotab. Det må vi se på, når vi får ansøgningerne ind, siger borgmesteren, der sikkert kan se frem til en række ansøgninger fra for eksempel de mange foreninger, som går glip af indtægter i forbindelse med aflysning af Sørby Marked.