Se billedserie De fleste foretrak at søge ly i de forskellige partiers telte i starten af 1. maj-arrangementet. Foto: Arne Svendsen

Dyrby 1. maj: V-borgmester kostede 15 millioner kroner om måneden

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 22:14 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I Slagelse Kommune koster det 15 mio. kr. om måneden at have en venstreborgmester. Og det betyder, at hele brintbus-sagen har kostet mindre end det koster at have en venstreborgmester i blot en uge.

Det sagde borgmester John Dyrby Paulsen (S) blandt andet i sin 1. maj tale i Anlægget.

Borgmesteren sagde, at de fire år med Stén Knuth (V) som borgmester havde vist et katastrofalt dårligt driftsresultat, meget lave investeringer og et uhørt forbrug af kassen.

- Lis Tribler lagde penge i kassen - i gennemsnit 6 mio. kr. hver måned, mens Sten Knuth tog penge, i gennemsnit 9 mio. kr. hver måned, op af kassen, sagde John Dyrby, der altså konkluderede, at det kostede 15 millioner kroner om måneden at have en Venstre-borgmester.

John Dyrby nævnte den politiske situation, hvor der først var samarbejdsaftale med den borgerlige side, men siden blev den jo opsagt.

- Der skal to til en tango, og det går altså ikke, når man hele tiden træder hinanden over tæerne. Samarbejdet blev prøvet, men det gik ikke, sagde borgmesteren.

Han kom også ind på debatten på mandagens byrådsmøde, hvor han undrede sig over, at den borgerlige side mente, at det hele stod og faldt med, at Slagelse Erhvervsråd fik tre personer ind i den nye bestyrelse.

- Jeg er ikke imponeret af Slagelse Erhvervsråd. Rådet er en privat forening, der har tætte bånd til partiet Venstre, og det er der ikke noget galt i, men at de forsøger at holde det hemmeligt, er mig en gåde. Det svarer til, at jeg benægter, at jeg har et tæt forhold til fagbevægelse. Det kommer aldrig til at ske, og tværtimod er jeg umådelig stolt af mit tætte personlige bånd til vores lokale fagbevægelse. Uden jer kunne jeg ikke gøre det jeg gør, sagde Dyrby Paulsen.

Efter borgmesteren fulgte en lang række talere. Først den lokale S-folketingskandidat Tom Block Larsen, der især pointerede tre ting.

For det første, at der skal investeres mere i erhvervsuddannelser, så vi ikke kommer til at mangle faglærte.

For det andet, at man ved ghettoplanen skal holde fingrene væk fra lejernes penge som finansiering. og endelig for det tredje, at man skal sikre et bedre arbejdsmiljø, så man undgår nedslidning, som kan give lønmodtagere en dårlig alderdom.

