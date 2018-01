Ifølge skiltet foran godsbanebygningen skal nedrivningen foregå fra januar til april, men man afventer den politiske beslutning om, hvor mange penge politikerne er villige til at lægge oveni de afsatte 1,5 millioner kroner, som ikke rækker. Den dyreste løsning vil koste i alt 2,350.000 kroner. Foto: Arne Svendsen

Dyr nedrivning af den gamle godsbanebygning

Slagelse - 19. januar 2018 Af Arne Svendsen

Politikerne i kommunens økonomiudvalg skal mandag til det første møde i udvalget, og her skal de blandt andet tage stilling til, hvor mange penge ekstra de vil bevilge til nedrivning af den gamle godsbanebygning på Sdr. Stationsvej.

På byrådsmødet i november 2015 blev det besluttet at afsætte 1,5 millioner kroner til at nedrive bygningen. Det blev samtidig besluttet, at materialer i videst muligt omfang skal genanvendes.

Godsbanebygningen er, som et led i Campusudviklingen af stationsområdet, solgt til Professionshøjskolen Absalon pr. 1.12 2017. Med en aftale om at Godsbanebygningen skal være nedrevet med udgangen af juni 2018.

På den baggrund har opgaven været i udbud, og det samlede pris for nedrivningen har vist sig at overstige de afsatte 1,5 millioner kroner, fremgår det af dagsordenen for mødet.

Politikerne vil kunne vælge mellem to scenarier til forskellig pris.

Hvis man bevilger 850.000 kroner, bliver der tale om genanvendelse, hvor facademursten, spærtræ og gulvbrædder blive sat i depot på en af Slagelse Kommunes adresser til brug ved et eventuelt senere byggeri. Hvis man bevilger 500.000 kroner, vil entreprenøren have rådighed over alle materialer og sætte facademursten og spærtræ i depot på egen adresse, med henblik på salg.

Slagelse Kommune vil have forkøbsret til disse materialer frem til 1. juli 2018.