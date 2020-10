Dykkere finkæmmede bunden af Halsskov Færgehavn i jagten på affald. Havnen er et populært dykkersted. Fra Herlev var fem dykkere dukket op for blot at dykke og træne.

Dykkere på affaldsjagt

Over 20 dykkere tømte bunden i Halsskov Færgehavn for affald. Ligeså mange deltog i indsamlingen på land.

- Vi var her for to år siden, hvor vi indsamlede 191 kilo affald, så vi tænkte, at der var på tide at kigge forbi igen, siger 28-årige Jamila Lilja. Hun er formand foreningen Os Om Havet, der havde arrangeret lørdagens indsamling i Halsskov Færgehavn. Over 20 dykkere finkæmmede havnens bund, mens lige så mange såkaldte landkrabber samlede ind i vandkanten og på land. Imponerende 435,5 kilo blev det til, da bildæk og jernklodser vejde godt til.