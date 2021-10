Se billedserie Her viser dykkerne den 15. august det sted, hvor de ønsker en trappeadgang ned til det nordlige færgeleje, som er langt mere sikkert at dykke fra. Foto: Helge Wedel

Dykkere i medstrøm i Halsskov Færgehavn

Dykkerne i Halsskov Havn er eksempel på, at ikke alt nødvendigvis tager ekstra lang tid, når kommune, myndigheder og politikere er involveret.

Slagelse - 08. oktober 2021 kl. 08:47 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Den 15. august i år fremviste dykkere fra lokale klubber og Danmarks Sportsdykkerforbund i Halsskov Færgehavn for politikere farligheden i at benytte det i hele Danmark meget populære dykkersted fra stranden i havnen, efter der er etableret wakeboardbane og udspringstårn. Årligt benyttes havnen af omkring 3000 dykkere fra store dele af Danmark, fordi der er hurtig adgang til dybt vand uden strøm.

De lokale dykkerklubber ønskede derfor etablering af en mere sikker dykkeradgang fra det nordlige færgeleje nærmest campingpladsen med dykkerplatform, containere til omklædning og udstyr samt trappe ned fra parkeringspladsen over for betalingsanlægget. En samlet løsning til vurderet godt et par millioner kroner.

Trappe sat op Kort tid efter var den ønskede ståltrappe fra parkeringspladsen sat op, for den viste sig allerede besluttet.

I stedet for at være et budgetønske med stor sylterisiko, blev dykkersagen på initiativ af formanden Villum Christensen (LA) sat på dagsordenen i erhvervs- og teknikudvalget. Her blev der sagt ja, men også peget på, at der var næsten to mio. kroner til overs fra byggeriet af de østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. Penge som altså kunne sendes i dykkernes retning

Ja til brug Nu har politikerne i erhvervs- og teknikudvalget netop godkendt, at dykkerne også har fået en midlertidig tilladelse til at bruge det nordlige færgeleje i mindst fem år og seks måneder til dykkerformål.

Denne formalitet var nødvendig at få på plads, fordi dykkerne er i fuld gang med at søge fonde og LAG-midler til projektet. Og herfra er det et krav, at kommunen har godkendt, at dykkerne må bruge færgelejet i mindst fem år og seks måneder.

Nye arbejdspladser Vurderingen fra kommunens administration er samtidig, at det er sandsynligt, at Halsskov Havns fokus på dykning kan bibringe nye arbejdspladser set i et turismeperspektiv.