Hos European Energy glæder man sig over, at en rapport fra COWI, som virksomheden selv har foranlediget, viser, at havvindmøller ikke er en hindring for edderfugle i samme område. Arkivfoto

Dykænder vender tilbage

- Det er med alt tydelighed nu en kendsgerning, at dykænder og især edderfuglen trives blandt havvindmøllerne ved Rødsand 2 og Nysted havvindmølleparkerne. Der har indtil videre ikke været meget forskning på dette område, men det er helt centralt for Danmark som samfund, at vi nu har fået afklaret, at vindmøller og edderfugl altså ikke er hinandens modsætninger - snarere tværtimod - fordi vi i Danmark står over for at skulle bygge mange havvindmølleparker over det kommende årti, siger Jasmin Bejdic.