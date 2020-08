Dusør udloves efter hærværk på gravsted

»Vi har den 19. august 2020 opdaget, at vores familiegravsted på Kirkerup kirke er blevet udsat for hærværk/tyveri. Vi formoder, at tyveriet er sket i august måned. På gravstenen stod en stor vase/pokal i sten, som er blevet skåret af gravstenen. Jeg håber meget, I vil hjælpe os med at få den hjem igen ved evt. at kontakte politiet, Kirkerup kirke (telefon 30635121) eller undertegnede. Skulle nogle have kendskab til vasen og kan hjælpe os med at vasen kommer tilbage og gerningsmændene bliver pågrebet udloves en dusør på kr. 3.000,-«, skriver Christian Lading.