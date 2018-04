Se billedserie Kommunens regnskab for 2017 viser et underskud, der er langt mindre end året forinden.

Dundrende underskud vendt til beskedent millionminus

Slagelse - 21. april 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velfærdsområder, der i den grad har skreget efter økonomiske indsprøjtninger i form af tillægsbevillinger for millioner af kroner, har tidligere vakt gevaldige underskud i Slagelse Kommune. I 2016 lød minusset på 157 millioner kroner.

Regnskabet for 2017 viser dog, at byrådets fokus på stram styring og det, at kommunen tager fat, har båret frugt. I hvert fald lyder underskuddet for netop 2017 på 14,3 millioner kroner, hvilket er en forbedring på i alt 142,7 millioner kroner i forhold til året før. Og 4,3 millioner kroner mindre end forventet i budgettet.

- Det afspejler jo meget godt de mange og lange trakasserier, vi havde i foråret 2017, hvor vi lagde op til en genberegning af budgettet. Drøftelser, vi sidste forår brugte enormt meget tid på, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der mener, at det var godt, at man i fællesskab tog fat sidste år.

- Der var et grueligt stort underskud, men vi kan se, at det virker, når vi tager fat. Vi har sparet på driften og rykket anlæg ind i 2018. Og selv om investeringerne ikke er der, hvor de helst skal være, er det løbende driftsoverskud bedre end i 2016, tilføjer han over for Sjællandske.

Ifølge John Dyrby Paulsen (S) er der ikke mange lavthængende frugter at plukke, og strategien fremover er da også at fastholde en stram styring af økonomien og rykke, hvad der rykkes kan.

I regnskabet oplyses det, at man i 2017 har haft særlig fokus på den økonomiske og likviditetsmæssige styring med oftere budgetopfølgning, ansættelsesstop og udmelding om økonomisk tilbageholdenhed.

Man måtte godt nok i efteråret tilføre flere velfærdsområder ekstra midler - i form af 84,3 millioner kroner til eksempelvis det specialiserede børn- og ungeområde samt handicap- og psykiatriområdet - og det ses også i regnskabet.

I lyset af det går det imidlertid fremad, bemærker John Dyrby Paulsen (S) også i forhold til likvideteten og dermed kassebeholdningen, som er gået fra gennemsnitligt 226,2 millioner kroner i 2016 til 163,1 i det dugfriske regnskab.

Prognosen viser dog, at man ved udgangen af 2018 - formentlig - kan vente beholdningen øget til omtrent 225 millioner kroner.

Det skal her siges, at man i øjeblikket er begunstiget af stigende befolkningstal og »gang i virksomhederne«, som borgmesteren skriver i sit forord. Og hvilket man ser i kommunens indtægter på knap fem milliarder kroner på det skattefinansierede område. Godt 200 millioner flere end for to år siden.