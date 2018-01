Rasmus Erichsen har igen taget et nyt initiativ for at bekæmpe madspild. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Du kan blive tilbudsspotter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Du kan blive tilbudsspotter

Slagelse - 28. januar 2018 kl. 08:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idémanden bag »Stop Spild Lokalt«, der nu er udbredt til små 100 byer i hele Danmark Rasmus Erichsen har taget et nyt initaitiv for at komme madspild til livs.

På Facebook har han oprettet gruppen »Spar mere spild mindre, Korsør«.

Her kan byens butikker slå gode her og nu tilbud op. Også varer der er ved at løbe ud på dato. I gruppen kan man også melde sig som tilbudsspotter, så man melder tilbage med foto eller video, når man ser gode tilbud i butikkerne.

- Gruppen er lavet for at løfte byens butikker til et bedre salg og dermed et mindre spild, siger Rasmus Erichsen.

Butkkerne er også velkomne til at komme med opslag om særlige arrangementer.

Godt en halv snes har allerede meldt sig som tilbudsspottere i Korsør.