Droppede først et sagsanlæg for sexisme-anklage: Nu rasler politiker igen med sablen

Jørn-Ole Didriksen (V) har ikke lagt et sagsanlæg til side. Endnu.

Sagen om et klap i numsen på socialdemokratisk gruppeformand er langtfra et afsluttet kapitel for Venstres Jørn-Ole Didriksen. Han overvejer fortsat at lægge sag an for at blive hængt ud, nu da Steen Olsen (S) har trukket sin tilståelse tilbage. Hovedpersonen Sofie Janning håber snart, at også Venstre kigger fremad.

Slagelse - 21. oktober 2020 kl. 07:00

Slagelse Byråds temamøde på torsdag har sexismen på dagsordenen. Her håber flere at kunne lette i helikopteren, se tingene ovenfra og mærke de principielle vinde, der blæser, i stedet for at dykke ned i enkeltsager, som ellers har præget debatten på det seneste.

For mens skeletter vælter ud af skabene i hovedstadsområdet, er det i Slagelse sagen om et klap i Socialdemokratiets gruppeformand, Sofie Jannings, numse, der skaber postyr. Ikke grundet selve »klapset«, som det er blevet udlagt, men fordi flere udvalgskolleger, herunder Venstres Jørn-Ole Didriksen, føler sig hængt ud.

Han har tidligere raslet med sablen og varslet sagsanlæg, efter at den forurettede, gruppeformand for Socialdemokratiet Sofie Janning, i en radioudsendelse fik nævnt, at der var tale om et udvalgsmøde for et lille år siden uden at komme videre ind på gerningsmanden. På den måde fik hun mistænkeliggjort flere af sine politiske, mandlige kolleger, lyder anklagen.

Selvsamme Jørn-Ole Didriksen har dog senere også lagt tanken om et søgsmål til side, efter at udvalgsformand Steen Olsen (S) gik ud og undskyldte for klappet. Sidstnævnte trak dog senere, hvad flere måske har betragtet som en tilståelse, tilbage.

- Jeg havde jo lagt den væk i første omgang. Jeg havde ikke behov, når nu Steen Olsen havde indrømmet det. Men nu er vi pludselig under anklage igen, fordi han ikke står ved det. Så jeg afventer vores temamøde, svarer Venstre-politikeren på spørgsmålet om, hvorvidt han vil lægge sag an.

Efterlyser løsning Han mener, at Sofie Janning med sine udtalelser krænkede flere mandlige kollegers ære. Og Steen Olsens (S) seneste gøren, idet han nu ikke vil erkende klappet, har gjort et søgsmål for ærekrænkende udtalelser aktuelt igen.

- Jeg må jo være afventende i forhold til mødet. Egentlig undrer jeg mig over, hvorfor Socialdemokratiet ikke kan finde ud af det selv. De må få bilagt den her strid og komme videre, og i og med at også min overbevisning er, at han ikke har gjort det, så er vi tilbage, hvor vi var, siger Jørn-Ole Didriksen, der mener, at Sofie Janning ligger, som hun har redt.

- Det var måske for at profilere sig i den her debat, men hun har selv ødelagt en hel del af det ved sin måde at kommunikere på, mener han og efterlyser i den forbindelse en synlig borgmester i form af gruppeformandens partikollega John Dyrby Paulsen (S).

- Hvorfor træder borgmesteren ikke i karakter? Bank de her parter på plads. Vi har en fantastisk stor udfordring i vores kommune med et vedtaget budget, der ikke hænger sammen, og skal vi få bjærget vores kommune videre i den situation, vi er i, så skal det her lægges til side. Havde jeg været borgmester, havde hun nu været forhenværende gruppeformand, siger Jørn-Ole Didriksen.

Erkender fejl - men ikke at hun stod frem

Selv er Sofie Janning glad for debatten, der rejses, om end hun ærgrer sig over, at det er hendes eksakte eksempel, der rodes rundt i. At hun selv har båret ved til bålet, er hun dog godt klar over.

- Den fejl, jeg har lavet, var at sige, at det var til et udvalgsmøde. Jeg skulle have sagt, at det var i en politisk sammenhæng. Så kunne det have været hvad som helst. Men jeg synes nu heller ikke, at vi skal bruge mere krudt på det. For mig var den episode afsluttet, og egentlig var det bare et fysisk eksempel, jeg kom med, siger hun og bemærker, at hun håber, at temamødet nu kan løfte sagen til et højere og mere principielt niveau.

- Vi skal have nogle overordnede snakke om kommunen som arbejdsplads, men også byrådsmæssigt. Vi skal ikke dykke ned i enkeltdele, men se på, hvordan vi får talt om det her på den ordentlige måde, siger hun.

- Vi må videre Hun lægger i den henseende vægt på, at der ikke skal tales om mænd og kvinder over for hinanden.

- Dette er ikke en ligestillingsdebat. Den handler om måden, vi taler til og omgås hinanden. Jeg kan godt forstå, at hr. og fru Danmark er trætte af alle de enkelte episoder, der skal behandles i pressen, siger hun og giver eksempelvis partier som Venstre et vink med en vognstang.

- De forholder sig slet ikke til sagen og debatten, og hvordan de vil bidrage. Det er ærgerligt, mener hun.