Det var en kollega, der foreslog Adrian Hove-Kreutzfeldt (th.) at afprøve konceptet »drop in-dåb« i Vemmelev Kirke. Borgere skal bare medbringe ID og behøver ingen tilmelding, hvilket der er flere gode erfaringer med i blandt andet København. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: »Drop in« og bliv døbt: Kirke tester initiativ inspireret af København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Drop in« og bliv døbt: Kirke tester initiativ inspireret af København

Som et nyt initiativ i Vemmelev Kirke kunne borgere i weekenden komme ind direkte fra gaden og blive døbt. »Drop in-dåb« gør dåben mere tilgængelig og mindre formel. Det er »smart«, lyder det.

Slagelse - 07. september 2020 kl. 12:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Og hvad er barnets navn?

Normalt ville spørgsmålet blive stillet i kirken stående foran døbefonten. Men lørdag blev det stillet af præst Adrian Hove-Kreutzfeldt siddende i skrædderstilling. Iført sin præstekjole på gulvet i et af kirkens kontorer.

I Vemmelev Kirke ti kilometer nordøst for Korsør kunne borgere nemlig som noget nyt komme direkte fra gaden og blive døbt under en mere uformel »drop in-dåb«. De skulle bare huske ID.

Efter papirarbejdet var ordnet, blev dåben derfor udført, hvorefter den næste kunne komme til. Og én af dem, der fik sit navn på denne måde, var derfor syv måneder gamle Mikkel Rugaard Kjær.

Hurtigt ind - hurtigt ud Imellem de tomme stolerækker fik han trukket dåbskjolen over hovedet, kort før han - som det sker under dåben - blev velsignet af præstens hånd og med vand i sit sparsomme hår.

Men bare tre minutter senere var dåbskjolen pillet af ham igen, og familien var på vej videre til dagens velkendte gøremål med indkøb, madlavning og opvask.

- Her. Jeg købte den lige på vej herud, nåede gudmor Suzi Kjær Sivertsen at sige, før også hun skulle videre.

Til Mikkels mor, Nina Kjær, rakte hun i farten en lille, kvadratisk gave dekoreret med bånd. Artiklen fortsætter efter billedet...

Nina Kjær (tv.) fik sønnen Mikkel døbt lørdag. Sammen med blandt andre faderen, Thomas Rugaard Lindhard, og Suzi Kjær Sivertsen (th.), der stod som fadder, mødte de blot op i Vemmelev Kirke. Og efter et hurtigt papirarbejde og en tur forbi døbefonten, kunne de vende tilbage til dagligdagens gøremål. Foto: Fleur Sativa



- Det skulle du ikke have gjort, konstaterede Nina Kjær lavmælt, før de krammede hinanden og sagde på gensyn.

Ifølge Mikkels mor planlægger familien nemlig at holde en dåbsfest senere på året, når coronavirus ikke længere besværliggøre det at samle både familie og venner.

Derfor var »drop in-dåben« i Vemmelev Kirke en oplagt mulighed at få sønnen døbt mindre formelt og uden gæster, mens han stadig kunne være i dåbskjolen.

Flere gode erfaringer - Jeg synes, at det er smart. For vi behøvede bare at møde op. Og så kan vi tage det andet senere, fortæller Nina Kjær om overvejelserne i forhold til at vælge en mere uformel dåb.

Af samme grunde - fordi det er smart - har stadig flere af landets kirker gode erfaringer med at tilbyde dåb uden nogen tilmelding.

"Drop in-dåben er en god idé på den måde, at den gør det muligt for folk at få den dåb på plads, som de havde i tankerne. Men uden det bliver for omstændigt og besværligt."

- Adrian Hove-Kreutxfeldt, præst - Adrian Hove-Kreutxfeldt, præst I København viser flere erfaringer dog, at det ofte er voksne, som benytter sig af tilbuddet om at blive døbt på mere uformel vis.

En målgruppe, som også præst Adrian Hove-Kreutxfeldt forventede at ramme, da han i weekenden lancerede inivitativet for første gang i Vemmelev.

Idéen opstod efter forslag fra en kollega og blev netop »gaflet fra København«, forklarer han.

- Drop in-dåben er en god idé på den måde, at den gør det muligt for folk at få den dåb på plads, som de havde i tankerne. Men uden det bliver for omstændigt og besværligt, siger Adrian Hove-Kreutxfeldt og peger på, at dåben giver adgang til ting, som ikke-døbte personer ikke har adgang til.

Initiativ skal evalueres For eksempel kan man ikke stå fadder eller være hverken gudmor eller gudfar til andre dåbspersoner, hvis man ikke selv er døbt. Og det kræver, at mindst én er medlem af den danske folkekirke, hvis man som par ønsker en kirkelig vielse.

Ikke-døbte personer kan altså ikke blive optaget i den danske folkekirke, og for ikke-medlemmer koster det desuden det dobbelte at blive bisat eller begravet.

- Så hvis man står som voksen og ikke er døbt, kan det være nemt lige at hoppe ind og få det ordnet helt uformelt, vurderer Adrian Hove-Kreutxfeldt, der efter weekendens drop in-dåb nu skal evaluere initiativet med Slagelse Provsti.

Her skal man se på, hvad der fungerer og ikke fungerer, før man beslutter, om det skal gentage sig. Og om det måske endda skal udvikle sig og kan bruges i andre sammenhænge. For eksempel som drop in-bryllup.

- Vi har allerede lørdagsdåb én gang om måneden og gudstjenesterne, hvor folk også kan blive døbt. Men hvis der et behov for yderligere tiltag, er vi altid klar på at se på dem, fastslår Adrian Hove-Kreutxfeldt.

Ifølge Adrian Hove-Kreutxfeldt skal drop in-dåben evalueres, før man i Vemmelev Kirke beslutter, om man vil fortsætte med at tilbyde det. Foto: Fleur Sativa