Hvert pindsvin - i øjeblikket 33 - bor i hvert sit bur hos Yvonne Kipping lidt udenfor Slagelse.

Drømmejobbet? Yvonne har 33 pindsvin boende

Lidt udenfor Slagelse bor 39-årige Yvonne Kipping, der arbejder som frivillig pindsvineplejer for Pindsvinevennerne i Danmark. Som plejer tager hun syge, skadede og svækkede pindsvin ind - og lige nu har hun 33 af de små fredede dyr, der ofte kan findes i private haver, boende. Behovet for flere plejere vokser.

Slagelse - 11. oktober 2021 kl. 16:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Ham her kommer snart ud igen. Han er ved at blive tung.

Yvonne Kipping er iført arbejdshandsker, da hun viser et af de større pindsvin frem. En han, som flyttede ind i et bur i hendes have for en uge siden.

Det tunge han-pindsvin var fundet i en privat have, hvor det gik og hostede og trak på det ene bagben. Derfor ringede haveejeren til Pindsvinevennerne i Danmarks vagttelefon og blev her sat i forbindelse med Yvonne Kipping.

Fra sin adresse i Skørpinge lidt udenfor Slagelse, hvor også adskillige pindsvin-skulpturer og et enkelt kæle-pindsvin bor, er hun nemlig frivillig pindsvineplejer.

- Jeg er vild med dyr. Det har jeg altid været. Og nu er jeg blevet tosset med pindsvin, indrømmer Yvonne Kipping, der har været plejer for Pindsvinevennerne i Danmark i to år.

Tilknyttet dyrlæge Når hun får et pindsvin ind, starter hun med at diagnosticere, hvad det fejler. Ofte - på denne årstid - er der tale om dehydrering, fortæller Yvonne Kipping.

For at kunne kalde sig pindsvineplejer, har hun taget et kursus, og så er hun tilknyttet en dyrlæge, der hjælper med at tilse pindsvinene. Artiklen fortsætter efter billederne...

Pindsvinet, der hostede og trak på det ene ben, viste sig at have orm. Heldigvis fejlede benet ikke noget, så Yvonne Kipping kunne nøjes med at give en ormekur.

Snart bliver pindsvinet derfor sat ud i den danske natur igen.

- Jeg har glæden i at se, når de (pindsvinene, red.) kommer ud, og finderne kommer og er glade. Det giver mig glæde. Og en mening med livet, siger Yvonne Kipping.

Brug for flere I Danmark har pindsvinet været totalfredet siden 1967, men særligt den seneste tid har der været øget fokus på det lille pattedyr, mener pindsvineplejeren fra Skørpinge.

Da hun havde allerflest boende, plejede hun 44 pindsvin.

I Slagelse Kommune er det nemlig kun Yvonne Kipping og én i Skælskør, der er tilmeldt som pindsvineplejer for Pindsvinevennerne i Danmark. Der er behov for flere, mener Yvonne.

- Jeg tror endnu ikke, at der har været en eneste måned, hvor jeg ikke har fået et pindsvin ind. Der kom endda ét hjem til mig nytårsaften. Det er hele året, jeg får dem ind, siger hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Vil man ikke være plejer, kan man melde sig som hjælpeplejer, fortæller Yvonne Kipping.

- Så tager jeg - som plejer - hovedopgaven ved for eksempel at rense sår og så videre, og så får hjælpeplejeren opgaven, der hedder »opfedning«, indtil pindsvinene er klar til at komme ud i naturen igen, forklarer hun.

Kræver mere end kærlighed Selv om Yvonne Kipping elsker dyr - og særligt pindsvin - skal man ikke melde sig som plejer, alene, fordi man synes, at de små dyr er søde og nuttede, siger hun.

En gang imellem møder man nemlig for eksempel pindsvin, der er beklædt med maddiker, eller som har været udsat for hundebid eller haveredskaber.

- Det sker særligt i foråret, hvor det ikke er alle pindsvin, der er stået op (fra dvale, red.), og så går man derhjemme i haven med en trimmer eller hækkeklipper og glemmer, at der ligger et pindsvin og gemmer sig, forklarer Yvonne Kipping.

En gang imellem møder hun derfor også pindsvin, der ikke klarer den.

Og selv når de gør, er én ting sikkert: Pånær kælepindsvinet, der bor fast hos Yvonne Kipping, skal hun tage afsked med alle de pindsvin, hun tager ind:

- Det er ikke, fordi jeg kan gå og kæle dem (de vilde pindsvin, red.) - de er ikke kæledyr - men jeg kan nyde synet af dem, mens de er her, vurderer den lokale pindsvineplejer.