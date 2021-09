Mia Müthel er den første iværksætter i sin familie, men hun er blevet klædt godt på af et særligt start-up-koncept på Syddansk Universitet i Slagelse. Nu ejer hun sin egen skønhedsklinik. Foto: Thomas Olsen

Drøm opfyldt: Mia fik modet - og sidste skub - på studiet

Inden Mia Müthel åbnede egen skønhedsklinik i Slagelse, havde hun gået længe med tankerne. Et særligt startup-koncept på Syddansk Universitet, hvor hun indtil for nylig læste, gav hende modet til at føre tanke til handling.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 17:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Hvordan tager man springet som iværksætter? Svaret på dét spørgsmål - sammen med et kærligt skub i ryggen - fik Mia Müthel for nylig. Som studerende på Syddansk Universitet i Slagelse har hun nemlig indgået i et særligt startup-koncept.

Her kan de studerende - ved siden af deres normale undervisning - få sparring, viden og et netværk med iværksættere og andre unge, der går med drømmen om at skabe deres eget.

I dag har Mia Müthel derfor ikke alene afsluttet sit BA-studium i kommunikation - hun har også etableret skønhedsklinikken SMÅK centralt i Slagelse. Altså den by, hun har studeret i.

Og selv om hun ikke er fortsat på en kandidatuddannelse, er hun stadig tilknyttet startup-konceptet. Det tilbød studiet hende nemlig, hvilket var svært at takke nej til.

Den nødvendige sparring - Helt fra start gik jeg med idéen og lysten, men forløbet på studiet har givet mig den nødvendige sparring, så jeg også så mulighederne, fortæller Mia Müthel.

Hun blev en del af startup-konceptet i september sidste år. Den 1. oktober overtog hun lokalerne på Smedegade, og den 17. oktober havde hun første dag som skønhedsklinikejer. - Det var helt sikkert noget, jeg fik modet til på studiet. Jeg fik et skub i den rigtige retning, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Inden Mia Müthel åbnede sin egen skønhedsklinik i Slagelse, havde hun længe overvejet at starte sit eget. Foto: Thomas Olsen

Mia Müthel har ingen iværksættere i familien, men i startup-konceptet på Syddansk Universitet har hun modtaget undervisning om ting som budget og økonomi, ligesom hun har hørt foredrag fra oplægsholdere med iværksætter-erfaring.

Derudover har der været prioriteret tid til, at hun - og de andre studerende - løbende har kunnet arbejde med deres forretningsidé.

"Drømmen om egen virksomhed skal støttes og bakkes op"

- SDU Slagelse - SDU Slagelse - SDU ser det som en vigtig opgave at få skubbet de unge iværksættere godt på vej allerede under studiet. Drømmen om egen virksomhed skal støttes og bakkes op, og derfor tilbyder universitetet de seriøse startups at indgå i et særligt koncept, som klæder dem på fagligt og personligt, lyder det i en udsendt pressemedelelse fra SDU.

- Mange studerende har allerede fag på studiet, som de kan anvende direkte i deres virksomhed for eksempel entreprenørskab, forhandling og markedsføring. Det særlige startup-koncept bygger ovenpå denne faglighed, uddybes det.

Det hele slutter med en eksamen, fortæller Mia Müthel, der fortsat er tilknyttet startup-konceptet for at fastholde sparring med netværket af andre iværksættere.

Udfordrer de unge På SDU Slagelse tilbydes hun blandt andet en såkaldt »flyverkontorplads« på fælleskontoret. Der er med andre ord etableret et kontor med i alt fem arbejdspladser, som kan benyttes frit af de studerende fra startup-konceptet. Kontoret er placeret blandt de ansattes kontorer, så de studerende indgår naturligt i dagligdagen med de ansatte ved kaffemaskinen og i frokoststuen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv om Mia Müthel ikke er fortsat på en kandidatuddannelse, er hun stadig tilknyttet startup-konceptet på SDU. Foto: Thomas Olsen

Thomas Bernhard Kjærgaard, som er forretningsudvikler på SDU Slagelse, er én af dem, der hjælper de studerende ved at skabe en struktur, så de kan udvikle idéen og skabe virksomheden »skridt for skridt«:

- Jeg udfordrer de unge startups med forskellige spørgsmål, men de skal selv finde svarene. De er vigtigt, at de selv står for processen og sætter det tempo, som er bedst for dem. De får kun konkrete svar, hvis det handler om moms, skat og sådanne emner, forklarer han i den udsendte pressemeddelelse fra SDU.

Møder forståelse Thomas Bernhard siger ikke god for forretningsidéen, men han skubber på, så de unge iværksætte blandt andet kommer ud til kunderne for at afprøve deres idé og sikre, at der er et reelt behov for produktet.

Det er blandt andet sådanne drøftelser og sparring med Thomas Bernhard, der har givet Mia Müthel styrken og troen på hendes idé, så den blev ført ud i livet.

- Det er ikke alt, man kan snakke med venner og familie om, fordi de simpelthen ikke forstår det. Der er den her sparring virkelig guld værd, fordi man møder en anden forståelse og kan snakke med nogen, der har stået med for eksempel de samme udfordringer eller glæder, fastslår hun.