Drøm går i opfyldelse: Christina mistede sit kokke-job - nu slår hun dørene op for egen restaurant

Det, som til at starte med bare skulle være tidsfordriv og i den gode sags tjeneste, er i dag blevet Christina Holme Larsens nye levevej. Fra i dag slår hun nemlig dørene op til restaurant »C Mad Klubben« nær Stillinge Strand. Det sker cirka et år efter, hun ellers mistede sit kokke-job hele to gange grundet krisen og derfor tilbød andre et varmt måltid mad til billige penge - bare for at have noget at stå op til.

Foto: Anders Ole Olsen