Drive-out: Nu bringes den sociale hjælp ud

Frivillig Susanne Moos, projektleder Louise Heltoft og Søren Krainer fra Toftens opsøgende gadeteam er sammen med en række frivillige klar til at køre ud med social hjælp til yderområderne i Slagelse Kommune.

Et nyt projekt med udkørende social hjælp skal sikre, at også dem, der bor langt fra de store byer, får den fornødne hjælp under corona-krisen.

Man kan godt blive ramt af corona-problemer, selv om man bor uden for de større byer. Det er baggrunden for, at hjælpen nu kører ud til de mindre byer i Slagelse Kommune.

Akut social drive out hedder projektet, som Forsorgshjemmet Toften og KFUM's Sociale Arbejde står bag.

Mandag onsdag og lørdag kører en bil fra Bredgade i Slagelse og ud til i alt 12 yderområder. Så er det ellers op til folk selv at henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Det kan både være rådgivning, nogle af snakke med eller helt konkrete behov som et måltid mad, noget tøj eller lignende.

På den første tur rundt mandag var der 11 personer, der henvendte sig. Og både gamle kendinge af Toften og alle andre, der har brug for en håndsrækning, er velkomne.

Her kommer hjælpen ud Dalmose: Onsdag og lørdag

Eggeslevmagle: Onsdag

Rude: Onsdag

Bisserup: Lørdag

Gørlev: Mandag og onsdag

Høng: Mandag og onsdag

Kirke Helsinge: Mandag

Svenstrupgård: Lørdag

Vemmelev: Lørdag

Lilleø: Onsdag

Haveforeningen Grønland: Onsdag

Hotel Broen: Onsdag - Vi rammer bredere, end Toften normalt gør. Det kan være en børnefamilie, der har brug for at få en snak eller et måltid mad, eller det kan være ældre mennesker, der føler sig ensomme og bare gerne vil have en kop kaffe, fortæller Karen-Marie Heltoft, der er forstander på Toften.

Del af større projekt Toften er en del af KFUM's Sociale Arbejde, som har fået 3,75 millioner kroner fra TrygFonden til at lave Akut Social Drive Out 180 steder i Danmark. 12 af de steder ligger i Slagelse Kommune, og det er Louise Heltoft, der er leder af projektet, som ellers benytter sig af frivillige, som kører med ud til de 12 områder.

- Det er for alle, der er ramt af corona-krisen eller bare har ondt i livet. Du behøver ikke være hjemløs eller misbruger for at få hjælp. Det kan være, man har mistet sit arbejde, eller man bare har brug for at tale med nogen, siger Louise Heltoft.

Med i bilen er både kaffe og mad, som man kan få, hvis man har behov. Men ellers kan man få rådgivning, hvis man har problemer.

- Man kan komme til os, hvis man mangler tøj til sit barn, eller hvis man ikke kan styre sin ludomani, fordi man går for meget hjemme, siger Karen-Marie Heltoft.

Og selv om den nye tilbud er for alle, er håbet, at de i forvejen svage, som Toften plejer at være i kontakt med, vil henvende sig.

- For mennesker, der i forvejen er ramt af livet, er coronakrisen som en dyb mavepuster. De sidder alene, tør ikke gå ud af frygt for at blive smittede, og problemer får lov at fylde ekstra meget. For hver dag, der går, forværres situationen. Men nu får vi med hjælp fra TrygFonden mulighed for at komme ud til dem med den hjælp, støtte og omsorg, vi ved, der er brug for, siger Michael Aagaard Seeberg, udviklingsleder i KFUM's Sociale Arbejde i en pressemeddelelse.

Håber på yderligere tiltag Og det billede genkender Søren Krainer fra Toftens opsøgende gadeteam:

- De mest udsatte er nok de sejeste mennesker. Hvis de har tandpine, så tænker de tit, at den dulmer de selv. Der er andre, der har mere brug for hjælp end mig, siger Søren Krainer.

Det nye projekt er finansieret frem til 15. juli. Men håbet lokalt er, at det kan danne grundlag for yderligere tiltag. Det gælder også for Susanne Moos, der er en af de frivillige til at køre ud med hjælpen, ligesom hun er bestyrelsesmedlem i de hjemløses landsorganisation SAND.

- Vi har vendt det i bestyrelsen i SAND, og vi er meget spændte på, om vi kan bruge det til noget fremadrettet. Lige pludselig kan alt lade sig gøre. Der bliver oprettet nødherberger, som vi længe har ønsket os. Vi er meget nysgerrige, om det er klar til implementering efter corona-krisen også. Og vi prøver at kapre frivillige, siger Susanne Moos, der ikke længere selv er hjemløs.

I øjeblikket er det nemlig ikke svært at finde frivillige.

- Vi skulle bruge 11 frivillige, og vi samarbejdede med Slagelse Kommune, hvor de frivillige har kunnet melde sig, og de stod der bare, fortæller Louise Heltoft.