Se billedserie Vejarbejdet på Jernbanegade startede den 14. april og bestod i at udskifte kloakkerne til spildevand/regnvand, som lå omkring fem meter under asfalten. På tirsdag forventes det, at vejen atter kan benyttes. Foto: KIM BRANDT

Drilske rør og varme udskyder åbning af færdselsåre

Problemer med forsvundne rør og den kraftige sommervarme har udskudt genåbningen af Jernbanegade til på tirsdag.

Slagelse - 14. august 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ellers meningen, at det langvarige vejarbejde på Jernbanegade skulle være slut og vejen genåbnet onsdag eller torsdag i denne uge. Men sådan skulle det ikke gå.

- Vi rendte desværre ind i nogle problemer, fortæller anlægsingeniør Niels Müller, SK Forsyning.

Som omtalt i sidste uge var det et problem med en faldstamme i en enkelt ejendom, som gav anledning til hovedpine hos SK Forsyning.

Det viste sig efterfølgende, at problemet var noget større end først antaget.

- Vi ledte og ledte, men kunne simpelthen ikke finde tilslutningen, fortæller han.

Mandskabet brugte lang tid på at lokalisere stedet - og fandt det til sidst:

- Men det viste sig, at der for længst var sat en prop i, og at ledninger var flyttet om bag ved bygningen i stedet. Og det var ikke noget, som fremgik af de tilgængelige kort, forklarer han.

Som altid, når der skal graves op i et tæt bebygget område, benytter man sig af »bedste tilgængelige kortoplysninger«.

- Det gjorde vi også her, men det viste sig desværre, at oplysningerne ikke var opdaterede, fortæller Niels Müller.

Det fik så den kedelige konsekvens, at en masse unødigt arbejde blev foretaget og skulle tilbageføres, da først den korrekte ledningsføring blev kendt.

Varmen giver problemer Et andet problem er, at temperaturen som bekendt har fået et ordentligt hak opad den sidste uges tid, og det er ikke noget, som fremmer den nye asfaltbelægning.

- Den nye asfalt skal jo nå at køle ned og sætte sig lidt, før bilerne igen kan køre på den, ellers får den huller og bliver ødelagt. Når temperaturen ligger på omkring 30 grader, tager det et par dage længere end normalt, konstaterer han.

Nu skulle alle problemer imidlertid være ryddet af vejen, og derfor mangler der stort set kun oprydning og asfaltering.

- I dag (torsdag, red.) gennemgår vi alle rørene med kameraer for at sikre, at alt er, som det skal være. Herefter begynder vi at rydde op. På mandag bliver asfalten lagt på, og tirsdag formiddag kommer der striber på vejen - og så skulle trafikken igen kunne køre normalt, siger anlægsingeniøren.