Drew Sycamore sang solen ned til Sommerlyd

I sidste øjeblik, i et forsøg på at få flere gæster til festivalen, indførte Atlantia Sommerlyd muligheden for at tage en ven gratis med, hvis man købte en billet. Lørdag var der aftensol på scenen og kolde fadøl, da Drew Sycamore og Jung spillede i Slagelses midtby.

- Så!

Drew Sycamore holder sin hånd op mod solen sidste stråler og lukker det ene øje.

- Så er vi der næsten, siger hun.

Hun står på scenen, og har lige spillet en halv koncert med solen i øjnene.

Hun præsenterer sit næste nummer, Body Talk, og bandet går i gang.

Bagefter er solen forsvundet bag ved bygningerne. Hun fyrer en fingerpistol af i retningen af, hvor solen var lige før, imens publikum klapper.

- Så gik den ned. Skål!

Festivalgæsterne står spredt ud over fliserne foran scenen til Atlantia Sommerlyd, og Drew beder dem om at rykke tættere på. De følger hendes bøn, rykker sammen og et nyt nummer går i gang.

Tag en ven med I weekenden løb den urbane festival Atlantia Sommerlyd af stablen. Det foregik i Træskogården placeret mellem Musikhuset, Badeanstalten og Panorama, og der var plads til mange mennesker, omtrent 2.500 stående.

Det er praktisk med meget plads, når der er coronarestriktioner, men det giver også hurtigt en følelse af, at der ikke er særlig mange gæster.

Hvor mange gæster der egentlig er helt præcist til stede, det ved en af festivalens arrangører, Miguel Calderon, ikke med sikkerhed, da han står midt på festivalspladsen lørdag aften. Der er blevet solgt flere billetter i løbet af dagen til festivalen om lørdagen, og derudover har folkene bag festivalen i sidste øjeblik indført et tiltag for at få flere gæster til at møde op. Gæster med en billet havde mulighed for at tage en ven gratis med.

- Det var lidt impulsivt, fordi vi har så mange kvadratmeter, og vi synes, det kunne være sjovt med lidt flere mennesker, fortæller arrangøren og kommer med gættet, at der lørdag var mellem 600 og 800 mennesker.

Kunstnerne spiller flere koncerter Festivalen Atlantia Sommerlyd blev født under coronapandemien, da den blev afholdt for første gang forrige år. I år har det været markant lettere at planlægge og føre det hele ud i livet, siger Miguel Calderon, i forhold til at skulle forholde sig til coronarestiktioner. Der har for eksempel været god hjælp og vejledning at hente fra Dansk Live, interesseorganisationen for festivaler og spillesteder.

Til gengæld har det givet andre udfordringer at befinde sig i efterdønningerne af pandemien.

- Det er jo sådan nu, at kunstnerne skal ud og tjene de penge, de har tabt under coronatiden, og det betyder også, de har rigtig meget mod på at spille, så de er afsted torsdag, fredag, lørdag. Det betyder, at man ikke behøver rejse efter at høre en kunstner, man kan bare vente til de kommer til byen. Det betyder også, at vi ikke får det samme fansalg, som vi gjorde førhen, for markedet er mere mættet, siger Miguel Calderon.

Men hvis det er tilfældet, hvad tiltrækker så folk til at komme og høre for eksempel Drew Sycamore lørdag aften alligevel? Til det svarer arrangøren:

- Jeg tror vejret, og jeg tror rammerne. Så længe, vi giver rammerne, så skal folk nok selv danne festen. Jeg tror ikke, vi er så afhængige af, hvem der kommer på scenen. Hvis man skal ud og hygge sig i Slagelse, så giver det her jo en fantastisk mulighed.

Hensyn til naboerne En anden udfordring i forbindelse med afholdelsen af festivalen har været, at festivalpladsen ligger klods op af biografen Panorama, hvor der lørdag aften skulle vises filmen Ternet Ninja. Imens har der ikke kunne være høj koncert på festivallen.

- Det har været en udfordring, men det er så fedt, at vi har fået det til at gå op i en højere enhed, siger Miguel Calderon.

Som en løsning har festivalen booket det lokale band, Justify Rebellion, som spillede en koncert i den modsatte retning af biografen, imens Ternet Ninja blev vist, og som ovenikøbet leverede et akustisk set fremfor deres sædvanlige tunge rock for at imødekomme naboerne.

Vil gerne udvide Forrige år blev Atlantia Sommerlyd afholdt i andre rammer i Slagelse, og årets placering ved Træskogården blev netop valgt blandt andet, fordi der er plads til mange mennesker. Men Miguel Calderon har endnu større fremtidsønsker:

- Vi har en idé om, at vi om et år eller to kan have begge steder. Om et års tid kan vi måske have en scene her, en scene ved Postgården og måske en på campus. Det er vores drøm, at vi kan lave festivalsgader, siger han og griner ved tanken.

Forrige år fortalte Miguel Calderon, at et mål for festivalen var at sætte Slagelse på kortet for kulturelle begivenheder. I år har festivalen kommet længere ud, mener han.

- Det var meget lokalt sidste år, men jeg har set, at der i år er folk fra Næstved, og jeg har hørt, der også er nogen fra Ringsted, siger han.

Sidste år var festivalen udsolgt, og det har den langt fra været i år, men der var også kun plads til omkring 500 mennesker ved sidste arrangement.

Da solen senere lørdag aften var gået fuldstændig ned, og Slagelse midtby var blevet mørkt, gik den dansksprogede trio Jung på scenen. Klokken 23 sluttede festen efter to dage med kolde fadøl, lun sol og høj musik.