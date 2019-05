Ledelsen i Bagerkompagniet har ifølge kurator handlet så uforsvarligt, at de pågældende personer skal pålægges konkurskarantæne. Selv afviser de.

Drev forretning »groft uforsvarligt«: Bagerledelse står til konkurskarantæne

Slagelse - 18. maj 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En oparbejdet gæld på knap syv millioner kroner i løbet af få måneder, et rodet bogholderi og dermed en ifølge kurator Anders Bendtsen »groft uforsvarlig forretningsførelse«.

Med den vurdering går sidstnævnte nu i retten med påstanden om, at ledelsen i MBC+T Engros, som sidste år åbnede Bagerkompagniet for kort tid efter at kaste håndklædet i ringen, skal pålægges konkurskarantæne.

Og det er vel at mærke ikke kun direktør Carsten Forsberg, karantænen er rettet imod, men også selskabets to øvrige skikkelser, Søren Hansen og Michael Clausen, som ifølge Anders Bendtsen alle har været krumtappe i forhold til selskabets daglige virke.

- Der er selvfølgelig en registreret ledelse. I denne sag har jeg dog vurderet, at der ud over direktøren selv er to andre personer, der også har fungeret som direktører. Altså som en del af den faktiske ledelse, vurderer kuratoren fra Lind Advokataktieselskab, som påpeger, at det er hans udlægning, men at det nu er domstolene, der skal tage endelig stilling.

Selskabet blev begæret konkurs den 26. juni sidste år, og teknisk set er det hele perioden fra MBC+T Engros' oprettelse i januar 2017, til konkursdekretet blev afsagt i juli 2018, som kuratoren har interesseret sig for. Det første halve år, indtil Carsten Forsberg kom til, var der dog en anden enedirektør registreret - i form af Peter Tornbjerg.

Særligt har øjnene imidlertid været rettet på perioden fra januar 2018 og et halvt år frem, hvor selskabet drev Dan Mejsners tidligere bagerforretning i eksempelvis Priorgade i Slagelse videre.

Her har Sejers Konditori i dag til huse, og den forretning har - skal det siges - absolut intet med adressens tidligere stridigheder at gøre.

For kludder og rod var der tale om for Bagerkompagniets vedkommende, mener kurator Anders Bendtsen, som specielt hæfter sig ved gældens størrelse og det faktum, at flere end 54 mindre og større kreditorer har anmeldt krav, der præcis beløber sig til 6.955.080,09 kroner. Heraf udgør 1,386 millioner kroner gæld til Skat, dermed Gældsstyrelsen.

Kuratoren konkluderer, at selskabet i hele 2018 hverken har betalt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller moms. Lønmodtagerkrav udgør i den forbindelse 3.079.689,19 kroner. Det var i øvrigt også en manglende udbetaling af løn, der affødte en konkursbegæring.

De forhold plus det faktum, at selskabet »ikke har kunnet præsentere nogen reelle bilag«, som det står i kuratorens processkrifts afsnit om bogføring- og regnskabsforhold, gør, at vurderingen lander på »groft uforsvarlig forretningsførelse«.

- Den for mig manglende adgang til et fyldestgørende bogholderi er også et af argumenterne for at indstille til konkurskarantæne, lyder det endvidere fra Anders Bendtsen, der mener, at man har handlet i strid med bogføringsloven.