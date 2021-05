Kunstner Mia-Nelle Drøschler brugte i 2019 14 dage på at dekorere den ellers grå og kedelige tunnel under Norvejen tættest på Nytorv i Skælskør i flotte farver. Nu er kunsten for anden gang blevet udsat for hærværk. Foto: © Lars Rønbøg

»Drengestreger«: Kunst udsat for hærværk - for anden gang

En kunst-tunnel i Skælskør har nu flere gange været udsat for hærværk. Formand for kunstforening kalder det »drengestreger« og beder til, at det ikke fortsætter som et større problem.

Slagelse - 05. maj 2021 kl. 09:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er sket én gang før. Og nu er det - desværre - sket igen. Tunnellen under Norvejen tættest på Nytorv i Skælskør, som kunstner Mia-Nelle Drøschler i 2019 brugte 14 dage på at dekorere med maling, har været udsat for hærværk.

Både denne og sidste gang har ukendte gerningspersoner tegnet og malet henover kunstværket, der ellers er til glæde for borgere i byen, fortæller Skælskør Kunstforenings formand, Pernille Kirkeskov-Hansen.

- Alle elsker at gå igennem tunnellen i dag. Så vi vil selvfølgelig rigtig gerne have, at den forbliver pæn, fortæller hun og peger på, at det er »drengestreger«.

- Det er bare rigtig ærgerligt, at der er nogen, der gør noget så fjollet, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

Vasket og malet Tunnellen i Skælskør blev dekoreret i forbindelse med Kulturel Folkefest i 2019. Her blev grå beton forvandlet til et eventyrligt og farverigt fugle- og blomsterunivers for at gøre tunnellen hyggeligere at benytte.

Sidste gang, nogen malede og tegnede ovenpå kunstværet, var for cirka et halvt år siden, fortæller Pernille Kirkeskov-Hansen. Artiklen fortsætter efter billedet...

To gange nu har ukendte gerningspersoner tegnet og malet henover kunsten opført i tunnellen under Norvejen tættest på Nytorv i Skælskør. Privatfoto.

Begge gange, der er blevet begået hærværk i tunnellen, har skaderne været til at udbedre uden nogen større omkostninger. Privatfoto

Både dengang og nu er skaderne dog blevet udbedret, uden at der har været nogen større omkostninger forbundet med det.

- Én af bestyrelsesmedlemmerne (fra Skælskør Kunstforening, red.) har været forbi og vasket det ned og lige malet over, hvor der var behov for det, fortæller Pernille Kirkeskov-Hansen.

Rykker ud med det samme At skaderne nu - igen - er udbedret, glæder således flere borgere i byen. I et opslag på Facebook-gruppen »Skælskør 'Lige nu'« vakte den seneste hærværk, der blev begået op til weekenden, harme blandt flere.

- Trist - troede faktisk ikke at nogen »turde« at give sig i kast med ødelægge det, som rigtig mange Skælskør-borgere, sætter så stor pris på, skriver en Facebook-bruger til opslaget, hvor billeder af hærværken er delt.

En anden konkluderer i opslaget, at problemet eksisterer i større omfang:

- Maleriet i tunnellen under Norvejen er forsøgt ødelagt med noget, som opløser malingen, beretter vedkommende i en kommentar.

Ifølge Pernille Kirkeskov-Hansen er man i Skælskør Kunstforening dog opmærksom på at få udbedret skaderne ved hærværken, når den opstår, netop så det ikke spreder sig og bliver »et større problem«:

- Heldigvis er det kun sket et par gange. Og vi rykker ud med det samme, da det er vigtigt for os, at der ikke er nogen, der pludselig skulle få samme idé og tænke, at det er helt okay at male på. For det er det selvfølgelig ikke, fortæller hun.