Drengerøvsaftenen klar til at give lidt ekstra gas

Slagelse - 20. maj 2018 kl. 05:53 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sælsom duft af benzin i luften. Dæk der bliver sparket til. Fadøl og grillmad. Måben og jubelråb. Det er tid til Drengerøvsaften 2018.

Drengerøvsaftenen har 10-års-jubilæum i år, og derfor skifter arrangementet lige endnu ét gear op. Blandt de nye tiltag er en gruppe faldskærmsudspringere, der klokken 19.30 vil springe ud af et fly for at lave formationer i frit fald. Mere af Vestergade bliver taget i brug og så har arrangørerne fået fat i en sjælden strøjerbil fra 1914. Og så er der festfyrværkeriet til slut, som i år bliver en hel del større.

- Jeg glæder mig især meget til festfyrværkeriet, der i år kommer til at blive fyret af fra en ponton ude på Noret, så alle kan få bedre udsyn, siger Adalbert Oschischnig, der initiativtager til Drengerøvsaftenen.

Et andet nyt tiltag er et sandt Skælskør-tiltag: Der vil være keramikbrænding på bildæk - på en tændt men opklodset bil - som en unik kunsthappening af Lene Hansen ved Bruuns Hjørne på Gammel Torv.

Drengerøvsaftenen har siden begyndelsen for 10 år siden vokset sig større og større. I år forventes mellem 15.000 og 20.000 gæster at deltage i arrangementet. Ud over at se på de mange biler, motorcykler, motorafbrændinger med mere, er der også åbent i alle byens forretninger, hvor der er »dameparkering«. Den kombination har gjort, at Drengerøvsaftenen er købstadens største handelsdag.

- Det her er vores største fornøjelse - det er jo én stor oplevelse, siger Pia Kimer Jacobsen, der er formand for Skælskør Erhvervsforening, som står bag arrangementet.

Drengerøvsaftenen begynder i år med en velkomsttale ved Harboes direktør Bernd Griese på havnen ved Solsikken klokken 16. Herefter er der gang i alle de mange forskellige udstillinger, ølboder, telte, events og konkurrencer frem til klokken 22, hvor festfyrværkeriet bliver skudt af.

Arrangørerne pointerer, at det er vigtigt at nævne, at der er gratis parkering ved Kobæk Strand og ved Skælskør Hallen, ligesom der kører gratis shuttlebusser fra Danmarks Busmuseum i pendulfart til og fra de to parkeringsområder fra klokken 15 til 23.

De lover desuden også, at der er ryddet helt op igen efter arrangementet inden klokken 9 lørdag morgen - så byen viser sig fra sin bedste side igen til Royal Birthday Run.

- Det er rigtig vigtigt at sige, at det her kun kan lade sig gøre, fordi det er ét stort samarbejde. Uden de mange frivillige, erhvervslivet og byens foreningsliv, kunne det her slet ikke lade sig gøre, siger Pia Kimer Jacobsen, der krydser fingre for, at vejret bliver lige som det plejer denne Drengerøvsaften.

Programmet kan allerede nu findes som folder rundt omkring i byen - og på hjemmesiden www.drengerovsaften.dk.