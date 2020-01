Inden Emilie Meng nåede ind i viadukten under motorvejen, blev hun efter alt at dømme tvunget ind i en bil af en eller flere gerningsmænd. Angiveligt en lys Hyundai personbil, som er filmet på Korsør Station. Fra bostedet øverst i blokken, der ses bag motorvejen, hørte en udviklingshæmmet skrig fra en pige og et højt »hallo«. Nyt er det, at han også sagde »Drengene tog hende«. Foto: Helge Wedel

Drengene tog hende siger vidne til muligt Emilie Meng-skrig

»Drengene« betyder unge mænd fra Motalavej. Politiet har afhørt og bedt om DNA-prøve fra en halv snes unge fra og omkring Motalavej. Politiet vil ikke oplyse, om der findes DNA-spor i sagen eller om nogen er sigtet. Politidirektør Lars Harvest siger, at efterforskningen er en af de største nogensinde. Han håber på et gennembrud.

